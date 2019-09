Oldenburg Nein, stärkste Kraft ist die AfD nicht geworden. Aber sie ist womöglich im Osten Volkspartei und mit Sicherheit eine echte Macht. Politisch könnte es für sie nicht besser laufen – vor allem nicht in nächster Zukunft.

Es sind beeindruckende Zahlen: 1994 erreichte die CDU in Sachsen 58 Prozent. Heute sind es 32. Was zum 94er Ergebnis fehlt, hat heute die AfD. 27 Prozent bedeutet: Mehr Sachsen haben sie gewählt als Grüne, Linke und SPD zusammen. Was passiert wäre, wenn es zwei wirklich charismatische AfD-Spitzenkandidaten gegeben hätte, kann man sich ausmalen.

Politisch hat sie nun in Sachsen und Brandenburg eine ganz große Koalition gegen sich. Das verstärkt und stützt die David-gegen-Goliath-Erzählung der Rechtsnationalen. Gezwungen Regierungsqualitäten zu beweisen, sind sie auch nicht. Die bunt gemischten Not-Bündnisse sind zudem eine explosive Mischung. Über Fragen wie Braunkohleausstieg oder Infrastrukturausbau könnten sich solche gärigen Haufen leicht zerlegen.

Darüber hinaus sind die erwarteten 40 Milliarden Euro für den Kohleausstieg noch nirgendwo budgetiert. Auch gibt es in ganz Deutschland nicht so viele Beamtenschreibtische, die man in die Lausitz verlegen könnte, damit der Verlust an Wertschöpfung dort ausgeglichen werden kann. Geht aber dieser zweite Strukturwandel in die Binsen, ist das ein Konjunkturprogramm für die AfD.

Entspannt zurücklehnen kann sich diese auch angesichts der wohlmeinenden Ratschläge aus dem vorpolitischen Raum der CDU und in vielen Medien: Da wird doch wahrlich den anderen Parteien empfohlen, sich noch weiter im linksliberal-grünen Raum zusammenzudrängen. Da tut sich dann jede Menge offenes Land für die AfD auf.

Und schließlich noch das: Schon zeigen sich am Horizont die ersten Schimmer einer Rezession, und für die AfD – in ganz Deutschland – ist eine Wirtschaftskrise genau das, was ihr noch zum ganz großen Erfolg fehlt.