Oldenburg Grundsätzlich ist es ja durchaus positiv, dass die obersten Richter Europas unser aller Gesundheit schützen wollen. Doch geht es darum in dem Urteil wirklich? Oder wird hier nur wieder eine neue Front gegen den (Diesel-)Autoverkehr aufgemacht?

Die EU hat sich vor Jahren auf einen willkürlichen Wert von 40 Mikrogramm Stickoxide pro Quadratmeter Luft geeinigt. Doch in Büros dürfen wir 60 Mikrogramm atmen, an Industriearbeitsplätzen sind bis zu 950 Mikrogramm erlaubt. Und wer nach Feierabend im Garten seinen Gasgrill anwirft, pustet auch einige hundert Mikrogramm Stickoxide in die Luft und seine Lungen. Wenn Umweltverbände und Politiker von Luftreinhaltung reden, dann denken sie aber ausschließlich an Fahrverbote für Autos.

Wie irre das sein kann, zeigt das Beispiel Hamburg. Da sind Straßen für ältere Diesel gesperrt, die dann Umwege fahren und somit mehr Schadstoffe ausstoßen. Derweil pusten ein paar hundert Meter weiter Kreuzfahrtschiffe und Riesenfrachter ein Vielfaches an Stickoxiden in die Gegend. Wird unsere Luft so etwa besser?

Was wir brauchen sind realistische Grenzwerte und kein neues Auto-Wegklag-Instrument.