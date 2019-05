Oldenburg Die Entscheidung Teherans, sich schrittweise aus dem Atomdeal mit dem Westen (JCPOA) zurückzuziehen, war überfällig. Es verwunderte eher, dass die Iraner so lange gewartet haben. JCPOA war im Grunde seit dem Ausstieg der Amerikaner vor einem Jahr mausetot, daran änderten auch EU-Wiederbelebungsversuche nichts - und das ist auch gut so.

Der Deal war von Anfang an ein schwerer Fehler des Westens. JCPOA versuchte - mit untauglichen Mitteln - ein Problem zu regeln, das letztlich nur einen Teilaspekt eines viel größeren darstellt, nämlich der iranischen Frage insgesamt. Es geht schlicht um Teherans Großmacht-Politik im Vorderen Orient vom Jemen bis in den Libanon, entlang des Schiitischen Halbmondes. Es geht um Teherans Destabilisierungspolitik, seine Unterstützung von Terroristen und die Bedrohung Israels. Es geht um konventionelle Aufrüstung, um ballistische Raketen, die inzwischen auch Europa erreichen können, und eben auch - als einen Aspekt unter vielen - um den Griff der Mullahs nach Atomwaffen. Um das zu verhindern, war JCPOA ungeeignet. Nach seinem Auslaufen hätte es nur Monate gedauert bis der durch wirtschaftliche Kooperation mit dem Westen gekräftigte Iran wieder ganz nahe an der Bombe gewesen wäre.

Nun also eskalieren die Iraner kontrolliert, nachdem sich ihr Hoffen auf die Europäer und deren Zerwürfnis mit den USA nicht ausgezahlt hat. Parallel senden aber auch die Amerikaner mit ihrem Flottenverband ein starkes Signal - und auch mit dem Besuch Außenminister Mike Pompeos im Irak, einem Land das besonders stark von iranischem Hegemonialstreben betroffen ist.

Wie nun weiter? Es kommt nicht unmaßgeblich auf die Europäer an. Die können sich jetzt entscheiden: Entweder stellen sie sich endgültig auf die Seite des Terror-Regimes in Teheran, oder sie nutzen die aktuelle Zäsur für einen Politikwechsel. Genau das sollten sie tun: Appeasement beenden, den US-Sanktionen gegen den Iran beitreten. Leider ist eine solche Rückkehr zur Realpolitik im Interesse der europäischen Völker aber wenig wahrscheinlich. Die völlig irrationalen Sympathien für die Mullahs in Berlin oder Paris werden hier wohl weiter Oberhand behalten.