Oldenburg Bakterien in der Milch, Keime in der Wurst: Eine gute Woche war das nicht für die lebensmittelverarbeitende Industrie. Die beiden Vorfälle verunsichern die Verbraucher, die sicher sein müssen, dass Lebensmittel aus dem Handel nicht krank machen. Immerhin darf man im Fall der Molkerei in Everswinkel die schnelle Reaktion des Herstellers loben, die sicherstellt, dass die betroffene Ware rasch aus den Regalen genommen wird. Im Fall der verkeimten Wurst aus Hessen sieht das schon anders aus. Verbraucher reiben sich verwundert die Augen, warum es so lange dauerte, Klarheit über die Lieferungen und Einzelheiten über Abnehmer zu bekommen. Hinweise auf die hygienischen Zustände bei den Firmen gab es schon seit August. Das wirft die Frage auf, warum nicht früher Konsequenzen gezogen wurden, warum die Lebensmittelaufsicht nicht zügig durchgegriffen hat.

