Oldenburg Dass Deutschland an einer Rezession vorbeischrammt, ist eigentlich eine gute Nachricht. Aber in den Industriebetrieben fehlen Aufträge, der Brexit steht bevor und der Handelsstreit mit den USA tut ein Übriges, die Aussichten einzutrüben. Da kommt der Ruf nach verstärktem staatlichen Handeln auch unter Inkaufnahme einer stärkeren Verschuldung gerade recht. Der Wirtschaftsexperte Clemens Fuest hat auf ein deutsches Alleinstellungsmerkmal hingewiesen, dass sich als erheblicher Nachteil in Zeiten erweisen kann, in denen die Wirtschaft Impulse braucht: Planungen dauern einfach zu lange in Deutschland. Das beginnt bei Großprojekten und endet nicht bei einfachen Straßensanierungen. In Behörden wurde Fachpersonal abgebaut, um zu sparen, was sich nun negativ auswirken kann. Dazu kommt, dass wir Bürger zwar gern die Vorteile von schnellen Straßen und Schienenverbindungen schätzen, aber sie ungern in unserer Nähe haben. Eine Industrienation benötigt Infrastruktur, sie darf nicht blockiert werden.

