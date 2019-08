Oldenburg Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit seinen versöhnenden Worten am Ort schlimmster Kriegsverbrechen, die 1944 in deutschem Namen in Italien begangen wurden, den richtigen Ton getroffen. Auch 74 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs müssen deutsche Politiker den Angehörigen und Nachfahren der Opfer erklären, dass Deutschland sich zur Verantwortung bekennt. Und dass die Verantwortung keineswegs aufhört, sondern fortbesteht. Ein wichtiges Wort hat der Bundespräsident auch zum Umgang der Justiz mit den Gräueltaten gefunden. In der Tat hat die deutsche Justiz gegen die Täter spät ermittelt, oft erst Jahrzehnte später. Ein Klima des kollektiven Vergessenwollens hat ermöglicht, dass die Verantwortlichen in Deutschland – oder im Ausland – ein bürgerliches Leben führen konnten und sich nicht verantworten mussten. Übrigens gab es solche Versäumnisse auch in Italien. Die italienische Justiz hatte mehr als 2000 Fälle von NS-Kriegsverbrechen „vergessen“ und die Akten „provisorisch archiviert“. Unerträglich.

Keine Freiartikel mehr in diesem Monat. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe