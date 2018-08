Oldenburg Die Klage des Lehrerverbandes über zu wenige qualifizierte Pädagogen im Land ist berechtigt. Und selbst Schüler sind wegen der Unterrichtsausfälle eher besorgt als begeistert. Dabei ist der Mangel Ergebnis einer absehbaren Entwicklung. Es gibt zu wenig Lehrer, weil in der Ausbildung des Nachwuchses und Einstellungspraxis Fehler gemacht wurden, der Bedarf falsch eingeschätzt wurde. Und auch an der Wertschätzung des Lehrerberufs mangelt es.

Mit Abordnung an Grundschulen und der Einstellung von Quereinsteigern versuchen die Kultusministerien, die Löcher notdürftig zu stopfen. Besonders krass ist es in Berlin, wo von 1240 neu eingestellten Grundschullehrern 362 die erforderliche Qualifikation erfüllen, nicht einmal 30 Prozent. Die anderen sind Quereinsteiger ohne ausreichende pädagogische Qualifikation – eingesetzt übrigens an sogenannten Brennpunktschulen. Aber sie sollen Kindern dort das Lesen und Schreiben beibringen, sollen unterrichten. Wenig beneidenswert ist da die Rolle der erfahrenen Kollegen, die ihre neuen Kollegen einweisen müssen – wahrscheinlich auch noch ohne Kompensation.

50 Jahre nach der großen Bildungsreform steht das Land vor einer erneuten Wegscheide: Wollen wir zulassen, dass die Schulen als lästige Verpflichtung unter dem Diktat der Mangelwirtschaft notdürftig verwaltet werden, oder sollen sie der kreative Ort sein, an dem unsere Kinder das Lernen lernen? Nämlich erfahren, wie sie sich Wissen aneignen und aus den komplexen Fragestellungen der Welt ihre Antworten finden. Respekt ist dafür ein Zauberwort. Dort, wo Kinder und Jugendliche wertgeschätzt werden, ist auch die Lernatmosphäre positiv. Und auch den Lehrern gebührt die gleiche Wertschätzung. Sie sollen ja die Kinder auf dem Weg zu selbstbewussten Individuen begleiten.

Die erste Bildungsreform, die in der aufgeheizten Debatte in den 70ern in den pädagogischen Stau geriet, hatte zumindest eine Prämisse: Mehr qualifizierte Abschlüsse zu schaffen und mehr Studenten hervorzubringen. Das mag banal klingen, ist aber wesentlich mehr als die ganze Theoriedebatte in den vergangenen 40 Jahren hervorgebracht hat.