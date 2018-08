Oldenburg Deutschland benötigt ein Einwanderungsgesetz. Fachkräfte werden in allen Branchen, von der Pflege bis zum Handwerk, dringend benötigt. Eine geregelte Einwanderung wird diesen Arbeitskräftebedarf teilweise abdecken können. Außerdem werden dadurch die Probleme um das Dauerthema Migration ein wenig gelindert, weil es denjenigen unter den Migranten eine Perspektive eröffnet, die es aus wirtschaftlicher Not nach Deutschland drängt.

Was sich schon jetzt abzeichnet, ist eine andauernde Debatte, ob man Asylbewerbern eine Art Spurwechsel ermöglichen sollte. Das wäre einerseits pragmatisch, weil die Motive derer, die Schutz suchen, vielschichtig sind – wirtschaftliche Not und politische oder rassistische Verfolgung sind oft verwoben. Und es würde die Not in den Betrieben, die Fachkräfte suchen, akut lindern.

Andererseits wäre eine Möglichkeit zum „Spurwechsel“ das falsche Signal an Migranten. Wer keinen Schutz wegen der klassischen Asylgründe sucht, hätte die Möglichkeit, sich irgendwie nach Deutschland hineinzumogeln. Motto: Wenn das mit dem Asylantrag nicht klappt, kann man es ja immer noch auf die andere Art probieren. Die Gefahr besteht zudem, dass es mit dem Hinweis auf ein Einwanderungsgesetz zu Abstrichen beim klassischen Asylrecht kommt. Das darf auf keinen Fall passieren.

Wieder ist es die Union, die in der Asyl- und Migrationsfrage zerrissen ist, in der Flügel um die Mehrheit ringen. Moderatere Politiker wie der beliebte schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther werden mit ihrer Unterstützung für einen „Spurwechsel“ wohl ohne große Anhängerschaft bleiben. Und die Befürchtung besteht, dass es bis zu den Landtagswahlen und anschließender Regierungsbildung in Hessen und Bayern keine Einigung in dieser Frage gibt.

Wie das Einwanderungsgesetz ausgestaltet wird, muss auch noch präzisiert werden. Nachvollziehbare Kriterien muss es schon geben. Deshalb wäre der SPD-Vorschlag eines Punktesystems eine praktikable und wahrscheinlich auch gerechtere Lösung.