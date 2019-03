Oldenburg Da geht der neue Vorsitzende der Jungen Union ja gleich herzhaft zur Sache. Tilman Kuban wirft seiner Partei, der CDU, „Gleichschaltung“ vor. Hätte er doch nur dieses Wort, das einen Vorgang aus dem Nationalsozialismus beschreibt, nicht verwendet. Das war ein wirklich dummer Fehler. In der Sache aber – dass die CDU in der Merkel-Ära durch weitgehende Ausschaltung der Merkel-Kritiker und Einschüchterung unabhängiger Geister zu einem Abnick-Verein geworden ist – hat Kuban völlig recht.

Wer erinnert sich nicht an die Äußerung des ehemaligen Generalsekretärs Peter Tauber: „Wer hier nicht für Angela Merkel ist, ist ein Arschloch und kann gehen.“ Die ist zum Symbol der bleiernen Zeit in der CDU geworden. Wer erinnert sich nicht, wie zum Beispiel Friedrich Merz kalt gestellt wurde. Wer erinnert sich nicht, wie Merkels mit ihrem Betonkopf zunächst in der Euro- und dann in der Asylkrise reihenweise altgediente Mitglieder aus der Partei getrieben, und schlussendlich den Aufstieg der AfD erst möglich gemacht hat. Auf Linie gebrachte Parteitagsdelegierte haben das alles brav mitgetragen.

Gut also, wenn jemand diesen Zustand thematisiert. Gut, wenn er den Laden so in Schwung bringt. Das könnte „Konservative, die im Niemandsland zwischen Links-CDU und AfD feststecken“, wie es jüngst die Publizistin Cora Stephan so treffend beschrieb, vielleicht wieder zurückgewinnen. An der Wortwahl muss Kuban allerdings noch feste arbeiten – denn merke: Nazi-Anspielungen gleich welcher Art gehen in Deutschland politisch immer nach hinten los.