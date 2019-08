Oldenburg Wäre der Plan nicht so traurig, könnte man sagen, die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat schlicht nicht nachgedacht. Nicht nachgedacht über die Folgen eines von ihr vorgeschlagenen Mietendeckels, der in Wirklichkeit eine Mietkürzung ist. Für maximal acht Euro pro Quadratmeter eine Wohnung in Berlin mieten, wer wollte das nicht? Der Haken ist nur, dass bei einer solchen Entwicklung Wohnungsbauinvestoren der Hauptstadt den Rücken kehren. Neuer Wohnraum lässt sich so nicht schaffen, denn Wohnraum zu schaffen, kostet Geld, auch dank der heute gültigen Bauvorschriften.

