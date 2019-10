Oldenburg Die Landwirtschaft ist die wichtigste Branche in Deutschland. Das darf man so sagen: Denn Landwirte produzieren das, was wir täglich essen – ob Bio oder konventionell, ob vegetarisch oder Fleisch. Und doch gibt es kaum eine Branche, der so große Teile der Gesellschaft kritischer und feindseliger gegenüberstehen. Sogar die Chemieindustrie, lange heftig bekämpft, hat mittlerweile einen besseren Ruf.

