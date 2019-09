Oldenburg Wo bleibt eigentlich der Aufschrei der Sozialdemokraten? Wer sich künftig weiterbilden will, muss damit rechnen, dass sein Kurs steuerpflichtig wird. Ist das gerecht? Nein. Dabei hat Deutschland ein sehr weitreichendes Weiterbildungsrecht, das ein Recht der Arbeitnehmer auf Bildungsurlaub vorsieht. Und in Deutschland gibt es zum Glück eine breite Vielfalt an Weiterbildungsträgern. Lebenslange Bildung – nach dem vom Kabinett bereits gebilligten Jahressteuergesetz wird das jetzt ein Privileg der Begüterten – und die SPD schaut zu.

Keine Freiartikel mehr in diesem Monat. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe