Oldenburg Donald Trumps Reaktionen sind Diplomaten, Regierungschefs und Staatsoberhäuptern mittlerweile leidlich bekannt. Mit einer Mischung aus rhetorischem Popanz und Falschbehauptungen versucht er, seinen Positionen Nachdruck zu verleihen. Die Behauptung, die USA habe die Ukraine mit Milliarden unterstützt, Deutschland und Frankreich dagegen nicht, hat er am Rande der UN-Vollversammlung wiederholt. Schon in dem inkriminierten Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte er das behauptet – und der hatte beigepflichtet. Tatsächlich hat allein Deutschland der Ukraine mit fast 1,4 Milliarden Euro ausgeholfen, die Europäische Union gar mit 15 Milliarden Euro. Dagegen stehen die fünf Milliarden Euro der USA – als Bürgschaften, mit denen sich die Ukraine Kredite beschaffen kann. Geld aus den USA, das also gar nicht geflossen ist, sondern nur als Sicherheit dient. Damit lenkt Trump einmal mehr von den schweren Vorwürfen gegen ihn ab. Traurig nur, dass es Leute gibt, die dem Schwätzer glauben.

