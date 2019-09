Oldenburg Wer sind eigentlich die Gewinner der Wahlen in Brandenburg und Sachsen? Geht es nach den jeweiligen Parteien, hat die CDU in Sachsen, die SPD in Brandenburg gewonnen. Die AfD sieht sich in beiden Ländern als Sieger, genau wie die Grünen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Vielmehr haben CDU und SPD nur Schlimmeres verhindert, die AfD hat ihr erhofftes Ziel, stärkste Partei zu werden, nicht erreicht, und die Grünen konnten zwar zulegen, kommen aber im Osten noch längst nicht auf West-Niveau.

Über die Gewinner lässt sich somit trefflich streiten, bei der Benennung der Verlierer gibt es dagegen keinen Interpretationsspielraum: Es sind die Linke und die FDP. Wobei die Probleme dieser Parteien ganz unterschiedlicher Art sind. Die Linke, lange Zeit d i e Kümmerer-Partei in den neuen Bundesländern, hat diese Rolle an die AfD abgeben müssen. Zudem wählen vor allem Ältere die SED-Nachfolger. Die demografische Entwicklung spricht somit gegen die Linke.

Bei der FDP hat die Pleite andere Ursachen. Sie hat es im Osten grundsätzlich schwer, zudem bietet sie dort kein Alleinstellungsmerkmal. Jüngere wählen oft die Grünen; wer den Regierenden einen Denkzettel verpassen will, gibt nicht selten der AfD seine Stimme; wer taktisch abstimmt, fühlt sich zu CDU oder SPD hingezogen. Für die Liberalen ist da kein Platz mehr. Die FDP muss aufpassen, dass sie nach dem Wiederaufstieg im Westen nicht in ein neues Tief fällt.