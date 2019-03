Oldenburg Das kam nicht überraschend. Die Spatzen hatten es ja seit Wochen von den Dächern gepfiffen: Deutsche Bank und Commerzbank sind in Gesprächen, die möglicherweise in ein Zusammengehen münden könnten. Das wurde nach allerlei Spekulationen nun auch offiziell kommuniziert.



Die weit über 100 000 Beschäftigten der beiden Privatbanken werden an diesem Montag in eher gedrückter Stimmung zur Arbeit erscheinen - und viel Zeit mit Spekulationen verbringen. Denn sollte es zur Fusion kommen (was allerdings noch keineswegs sicher ist), dann dürfte dieses Projekt wohl Zigtausende Arbeitsplätze kosten.

In Berlin wird man die Entwicklung dagegen eher wohlwollend zur Kenntnis nehmen: Finanzminister Scholz und anderen schwebt ein nationaler Champion vor, der mit seiner Größe auch global eine bedeutende Rolle spielen soll, wenn dies für die Nation und ihre weltweit tätigen Firmen denn wichtig ist.

Als eher unemotionaler Betrachter kann man eher zu dem Ergebnis kommen: Wenn zwei angeschlagene Banken sich zusammentun, was soll dann besser werden? Sie wären auf Jahre erst einmal mit sich selbst beschäftigt. Und die Kunden hätten wenig davon.