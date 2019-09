Andrew Yang Foto: Imago

Kann Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten abgelöst werden? Im nächsten Jahr stehen in den USA Wahlen an. Während Trump bereits als Kandidat der Republikaner gesetzt ist, buhlen die Anwärter der Demokraten derzeit in TV-Duellen um die Gunst der Bevölkerung. Und das trägt nicht gerade dazu bei, die Position der Partei zu stärken.

Die aussichtsreichsten Bewerber der Demokraten

Bewerber gab es aufseiten der Demokraten so viele wie nie zuvor. Über 20 von ihnen sind noch im Rennen – darunter Senatoren, Bürgermeister, Unternehmer, auch ein ehemaliger Vize-Präsident. Doch das allein reicht nicht, um Donald Trump abzulösen. Ein Blick auf die aussichtsreichsten Kandidaten zeigt, dass der oder die Richtige für das Präsidentenamt nicht dabei ist.

Cory Booker Foto: Imago

Amy Klobuchar Foto: Imago

Während Unternehmer Andrew Yang (44) vor allem für ein bedingungsloses Grundeinkommen wirbt, legt Amy Klobuchar (59), Senatorin für Minnesota, ihren Schwerpunkt auf den Klimaschutz. Cory Booker (50) ist ein Held, wie er im Buch steht. 2012, damals noch Bürgermeister der Großstadt Newark, hat er eine Frau aus einem brennenden Haus gerettet. Doch das qualifiziert ihn längst nicht dazu, eine ganze Nation zu retten. Der Senator für den Bundesstaat New Jersey hat – genau wie Klobuchar und Yang – verschwindend geringe Chancen, für die Demokraten ins Rennen zu gehen.

Beto O’Rourke Foto: Imago

Etwas besser sieht es dagegen für die beiden Jungstars aus: Allerdings blieb der ehemalige Kongressabgeordnete Beto O’Rourke (46) im zweiten TV-Duell Ende Juli eher blass. Auch in seinem Wahlkampf-Video präsentiert er sich wie der nette, unscheinbare Nachbar aus der Vorstadt – zu wenig, um mächtigster Mann der Welt zu werden.

Pete Buttigieg Foto: Imago

Pete Buttigieg (37) konnte da schon mehr überzeugen. Als Bürgermeister der Stadt South Bend in Indiana ist er im Mittleren Westen beheimatet – vielleicht eine Chance, Stimmen in den sogenannten Swing-States zu gewinnen. Schließlich hat er sich als Demokrat in einer konservativen Region bewiesen. Allerdings wäre Buttigieg nicht nur der jüngste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, sondern auch der erste, der offen zu seiner Homosexualität steht – der 37-Jährige ist für viele Amerikaner wohl aus diesem Grund nicht wählbar.

Ähnlich wird es auch einer der beiden Frauen in der Runde gehen. Kamala Harris (54) wird als aufsteigender Stern der Demokraten gehandelt, ist Sympathie-Trägerin und weiß sich zu behaupten. Das hat sie im TV-Duell unter Beweis gestellt. Allerdings bleibt die Frage, ob Amerika endlich bereit ist für eine Frau an der Spitze, die noch dazu die Tochter von Einwanderern ist.

Kamala Harris Foto: Imago

Etwas besser stehen dagegen die Chancen für Elisabeth Warren (70). Ihre Anti-Trump-Reden scheinen anzukommen, in Umfragen liegt sie derzeit auf Platz zwei – knapp vor Bernie Sanders, der ebenfalls zu den progressiven Demokraten gehört. Sie werben für radikale, fortschrittliche Veränderungen. Damit sich die beiden aber nicht gegenseitig Stimmen nehmen, muss sich das linke Lager zeitnah für eine Führungsfigur entscheiden.

Beliebt ist Bernie Sanders (77) vor allem bei den Jüngeren – das alleine wird im Kampf gegen Trump allerdings nicht reichen. Schon bei der letzten Präsidentschaftswahl hatte er beim Nominierungsparteitag der Demokraten gegen Hillary Clinton den Kürzeren gezogen – auch dieses Mal wird er wohl wieder vorzeitig die Segel streichen müssen.

Elisabeth Warren Foto: Imago

Zu viel Rückstand hat er in Umfragen schon jetzt auf Joe Biden (76). Der war Vize-Präsident unter Barack Obama, kennt sich also mit den Aufgaben bestens aus. Aber wird er auch aus Obamas Schatten heraustreten können? Das größte Manko der beiden aussichtsreichsten Kandidaten: Sowohl Sanders als auch Biden wären bei der Wahl knapp 80 Jahre alt – Sanders hätte sogar bereits die durchschnittliche Lebenserwartung in Amerika übertroffen.

Keine Einigkeit innerhalb der Partei

Ohnehin sollten die Demokraten ihre Strategie grundlegend überdenken. Ihr aktuelles Auftreten erinnert hauptsächlich an Kindergarten und spielt allenfalls Donald Trump in die Karten.

In wichtigen Themenbereichen wie Gesundheitspolitik, Bildung, Migration und Klima sind sich die Demokraten nicht einig. Das wurde zuletzt bei den TV-Duellen einmal mehr deutlich. Die Partei zerfällt in ein „progressives“ und ein „moderates“ Lager. Es herrscht keine Einigkeit darüber, wie man Trump schlagen kann. Braucht es einen starken Kontrast zum Kontrahenten und damit idealistische Sozialprogramme? Oder sollte man besser einen realpolitischen Kurs fahren – ohne große Versprechungen, die man doch nicht umsetzen kann?

Bernie Sanders Foto: Imago

Statt gemeinsam um Stimmen zu kämpfen, sind die Bewerber der Demokraten als Einzelkämpfer unterwegs. Sie wollen sich profilieren, indem sie versuchen, ihre Mitbewerber auf dem falschen Fuß zu erwischen – soweit wenig überraschend. Im ersten TV-Duell haben sich acht moderate Kandidaten gegen die beiden progressiven Elisabeth Warren und Bernie Sanders verschworen. Der Tenor: Wenn die Demokraten mit einem der beiden linken Kandidaten ins Rennen gehen, schenkt man den Sieg direkt an Trump. Im zweiten TV-Duell schossen sich die Bewerber auf den moderaten Joe Biden ein. Sein Kurs sei nicht progressiv genug. Selten war die interne Zerrissenheit der Partei deutlicher spürbar.

Joe Biden Foto: Imago

Dass besonders Joe Biden unter Beobachtung steht und die Mitbewerber auf seine Fehler lauern, kommt nicht von ungefähr. In den Umfragen liegt der ehemalige Vize-Präsident weit vorne. Ob es aber die richtige Strategie ist, den vermeintlich stärksten Kandidaten zu schwächen? Wohl kaum. Biden ist bei der Bevölkerung beliebt. Wer ihn angreift, läuft Gefahr, selbst an Zustimmung zu verlieren.

Statistik spricht für Donald Trump

Während die Demokraten zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, ist Amtsinhaber Donald Trump bei der Bevölkerung beliebter denn je. Eine Wiederwahl scheint durchaus wahrscheinlich.

William F. „Bill“ Weld Foto: Imago

Intern hat der Präsident ohnehin nichts zu befürchten. Mit William F. „Bill“ Weld (74) und Joe Walsh (57) gibt es nur zwei Kontrahenten aus dem eigenen Lager – seine Bewerbung ist wohl eher Formsache. Die Republikaner stehen klar hinter Trump. Auch die Statistik spricht für den 73-Jährigen: Von 31 Präsidenten, die sich einer Wiederwahl gestellt haben, wurden bisher nur zehn abgewählt. 21 bekamen dagegen das Vertrauen für weitere vier Jahre.

Und auch Trump scheint auf das Vertrauen der Bevölkerung zählen zu können. 54 Prozent der Amerikaner glauben laut einer Umfrage des US-amerikanischen Fernsehsenders CNN, dass er wieder gewählt wird. Dazu kommt, dass 44 Prozent der Umfrageteilnehmer angab, mit dem Präsidenten zufrieden zu sein. Wieso sollte man dann das Risiko einer Veränderung in Kauf nehmen?

Ein Hauptgrund dafür, warum die Amerikaner mit Trump so zufrieden sind, ist die gute Wirtschaftslage im Land. Die Arbeitslosenquote ist mit 3,7 Prozent so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Die Strafzölle, die Trump in die Wege geleitet hat, kurbeln die eigene Wirtschaft an. Auch hat der Präsident Durchhaltevermögen bewiesen. Einen nationalen Notstand auszurufen, weil man den Wählern eine Mauer zu Mexiko versprochen hat – so weit muss man erst einmal gehen.

Trumps größtes Plus könnten aber die Wähler in den sogenannten Swing-States werden. Schon bei der vergangenen Wahl 2016 konnte der Republikaner sieben der zwölf Staaten gewinnen, Hillary Clinton hatte das Nachsehen. Vor allem im Mittleren Westen, der als konservativ gilt, konnte Trump bei der Wahl 2016 noch viele Wähler mobilisieren. Gelingt ihm das wieder, könnte das das erneute Ticket ins Weiße Haus sein.

An einem Strang ziehen

Was die Demokraten brauchen, um dieses Szenario zu verhindern, ist eine klare Linie. Sie müssen in wichtigen Fragen rund um Gesundheitspolitik, Bildung, Migration und Klima an einem Strang ziehen und den Wählern ein einheitliches Konzept präsentieren. Mit diesem gilt es zu überzeugen – nicht mit einem Kandidaten.

Gelingt dies nicht, ist die Gefahr groß, dass sich die bislang unentschlossenen Wähler den Republikanern und damit Donald Trump anschließen – hier wartet schließlich kein Überraschungspaket.