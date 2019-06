Oldenburg „Zweifel ist der Weisheit Anfang“. Das sagte der Begründer des Rationalismus, der Naturforscher und Mathematiker René Descartes (1596-1650). Es ist eine Maxime, die auf unserem Kontinent weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Heute ist man sich seiner und seiner Überzeugungen sicher. Man sieht sich auf festem Boden stehend. Dazu ist es innerhalb weniger Jahre gekommen.

Nach 1989, nach dem Untergang eines politischen Systems, das auf vermeintlichen Gewissheiten errichtet war, herrschte weithin gesundes Misstrauen gegen fest gefügte Ideologien – auch wegen der doppelten Erfahrung mit Nationalsozialismus und Kommunismus. Re-Ideologisierung kam schneller als gedacht, besonders in Deutschland, wobei die Deutschen schon immer besonders anfällig für ideologische Moden waren – und immer hatten die einen apokalyptischen Zug. Die Zweifler an solchen Moden waren dagegen immer in der Minderheit. Der Zweifel war nie ein Meister aus Deutschland.

Am Rande der Panik

Zur Mitte des Jahre 2019 offenbarte sich das mit voller Wucht. Die Rede ist von Klima-Angst, Klimaschutz-Debatten, Klimakatastrophe-Panik und allem, was damit zusammenhängt, wie Fantasien über Ökodiktaturen oder der Entwurf ökologischer und sozialer Utopien, die aus der „Lösung der Klimakrise“ resultieren könnten. Insgesamt gilt weithin als Konsens: Der Mensch ist schuld an den Veränderungen des Klimas, weil er immer mehr Co2 produziert. Extreme Apokalyptiker gehen davon aus: In wenigen Jahren werden wir alle sterben. Schlussfolgerung: Wir müssen den Co2-Eintrag vermindern, egal, was kommt, wenn nötig mit Zwang.

Sicher bei alledem: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die Durchschnittstemperatur weltweit tatsächlich erhöht. Auch der Co2-Gehalt der Atmosphäre hat zugenommen. Ganz sicher ist dafür auch Verbrennung fossiler Bodenschätze durch den Menschen eine Ursache. Es mag auch sein, dass dies zum Temperaturanstieg tatsächlich beigetragen hat.

Vermeintliche Gewissheit

Zweifel aber sind mit Sicherheit an der Gewichtung, Erklärung und den zu ziehenden Konsequenzen angebracht, auch wenn diese heute noch so sehr als in Stein gemeißelt dastehen. Es gibt einfach zu viele Fragen. Eine bei Weitem nicht vollständige Sammlung sieht so aus:

Wie kann man eigentlich so sicher sein, dass der Co2-Eintrag das Einzige ist, das unser Klima beeinflusst? Wie steht es mit der Sonne? Wie mit wandernden Polen, Abholzung der Regenwälder und wuchernden Millionenstädten? Vielleicht haben diese Faktoren ja einen sehr viel größeren Einfluss? Wer kann sich da zu 100 Prozent sicher sein? Schließlich ist die Menschheit noch nicht einmal in der Lage, sicher das Wetter für die nächste Woche vorherzusagen. Gehören Klimaveränderungen nicht vielmehr zum natürlichen Zustand der Erde, auf der ja alles in Bewegung ist? Ist es möglicherweise menschliche Überhebung, hier eingreifen zu wollen?

Warum werden historisch belegte Klimaveränderungen oder Wetterextreme bestenfalls aus den Betrachtungen ausgeklammert, schlechtestenfalls diejenigen, die auf sie verweisen, als „Klimaleugner“ gebrandmarkt? Um die Mitte des 16. Jahrhunderts gab es eine massive Hitzewelle und eine elfmonatige „Megadürre“, wie Forscher in der Zeitschrift „Climatic Change“ schreiben. Sie fanden heraus, dass kein aktuelles Modell in der Lage war, diese Ereignisse zu simulieren. Vom Effekt menschlichen Co2 Eintrags kann allerdings zu jener Zeit keine Rede sein. Während dieses „Klimaoptimums“ war es in Europa so warm, dass in England Wein angebaut wurde.

Historischer Wandel

1484 wurde in den Schweizer Bergen, in Wildhaus im Kanton St. Gallen, der Reformator Huldrych Zwingli (1484-1531) geboren. Seine Eltern betrieben noch auf über 1000 Meter Höhe Landwirtschaft. Das Klima war so mild, dass Getreide hervorragend gedieh. Im Geburtshaus des Reformators, heute ein Museum, ist das zu studieren. In den Gletschern der Alpen kommen zudem immer wieder Baumstämme aus vergangenen Perioden zum Vorschein. Sie bezeugen: Die Gletscher waren einst viel kleiner und Bäume in viel höheren Lagen verbreitet.

Mehr als 100 Jahre nach Zwinglis Geburt sah die Sache in Europa dann schon ganz anders aus. In solchen Höhen gedieh Getreide nicht mehr. Der Winter 1607/1608 ist als Europas schlimmster in die Geschichte eingegangen. Diese „Kleine Eiszeit“ dauerte bis etwa 1850, seitdem wird es wieder wärmer. Ursache der Kühle zuvor: Sonnenaktivität und Vulkanismus. Den Menschen ging es übrigens nicht besser. Lebensmittelproduktion ist bei niedrigeren Temperaturen und geringerer Sonneneinstrahlung deutlich schwieriger. Aber die Menschen passten sich an und entwickelten Technologien, um zu überleben. Zeigt diese Periode nicht auch: Wärme ist allemal besser als Kälte?

Und dann sind da natürlich Fragen, die letztlich auf eine zentrale hinauslaufen: Sind all diese Maßnahmen zum „Klimaschutz“ in Deutschland eigentlich wirksam, angemessen und für Land und Menschen zu verkraften? Man kann beginnen, indem man überlegt, ob es nicht vielleicht eine Art menschliche Hybris sein könnte, so etwas Komplexes wie das Klima mit gezielten Maßnahmen, planmäßig beeinflussen zu wollen? Sollte es nicht vielmehr darum gehen, die menschliche Intelligenz, Schöpferkraft und Genialität dazu zu nutzen, Wege zu finden, mit neuen Umweltbedingungen zu leben? In der Geschichte haben das Menschen, wie wir gesehen haben, immer geschafft – und die verfügten nicht über unsere heutigen technologischen Mittel.

Deutschland isoliert

Konkret läuft das zum Beispiel auf diese zweifelnden Fragen hinaus:

Haben wir nach dem Kohle- und Atomausstieg noch genug Strom? Müssen wir mit Abschaltungen rechnen? Machen wir uns mit Gaskraftwerken abhängig von Russland? Müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen, wenn Grünen-Politiker wie Annalena Baerbock behaupten, das „Netz fungiere als Speicher“, was natürlich Unfug ist? Zeigt das nicht vielmehr, dass in der Politik heute ideologische Überzeugungen vor Sachkenntnis rangieren?

Wollen wir wirklich unseren Strom im Ausland kaufen, der dann auch nur aus Atom- und Kohlekraftwerken kommen wird, weil es offenkundig ist, dass der Bedarf niemals dann aus „Erneuerbaren“ gedeckt werden kann, wenn er besteht? Schon heute destabilisiert Deutschland mit seiner schwankenden Solar- und Windenergieproduktion die Netze in Europa. Andere müssen das ausbügeln. Wollen wir das wirklich so weiter treiben?

Warum setzen wir nicht auf die einzige wirklich effiziente Technologie ohne Co2-Ausstoß – die Atomkraft? Schweden ist „klimaneutral“, weil man dort genau das tut.

Will Deutschland wirklich energiepolitisch in die Isolierung marschieren? Nicht einmal in der EU folgt man heute dem deutschen Weg.

Was machen wir mit China? Das Land plant fast 140 neue Kohlekraftwerke weltweit. Bis 2038 will Deutschland alle seine Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Das sind insgesamt 47 Gigawatt. Doch die Türkei plant und baut aktuell 42 Gigawatt neu. Indien 131 und China im eigenen Land 210. Was bedeutet das für uns?

Selbst wenn das Co2 für eine Klimaänderung hauptverantwortlich sein sollte: Was bringt es, wenn Deutschland seinen 2,1-Prozent-Beitrag reduziert und sich dabei selbst de-industrialisiert – auch wegen weiter massiv steigender Energiepreise? Deutschland verbraucht heute zudem nur 1,8 Prozent der weltweiten Kohleproduktion. De-Industrialisierung geht mit schwindendem Einfluss einher.

Zweifel an der Politik

Wie halten wir es angesichts gemachter Erfahrungen mit der Es-wird-klappen-macht-euch-keine-Sorgen-Litanei der politischen Eliten? Wer erinnert sich nicht an Jürgen Trittin, der 2004 sagte: „Es bleibt dabei, dass die Förderung erneuerbarer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund ein Euro im Monat kostet – so viel wie eine Kugel Eis.“ Heute gehört Deutschland zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen. Besonders die „Durchschnittshaushalte“ ächzen darunter, sie zahlen das Dreifache im Vergleich zu den USA. Was kommt da noch?

Glaubt die Politik – von Linkspartei bis CDU – denn wirklich, dass sie auf Dauer dieses Land mit einer vor allem auf „Klimaschutz“ fixierten Politik zukunftsfähig machen kann? Wie realistisch ist es, diesem Punkt Dinge unterzuordnen, die in der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen viel größere Bedeutung besitzen: Bildung, Wohnen, Arbeit, Einkommen oder medizinische Versorgung? Von Rente und Altersversorgung ganz zu schweigen.

Und schließlich: Welche Art politischer Ordnung soll die notwendigerweise auf strikten Verboten, massiver Repression und Entwertung der Rechte und des Eigentums des Einzelnen beruhenden „Klimapolitik“ umsetzen? Was ist es, das die Grünen da als „Umbau“ bezeichnen? Erhebt hier eine Diktatur mit dem Mäntelchen vermeintlicher Notwendigkeit das Haupt?

Schon gibt es kaum mehr Debatten. Noch vor wenigen Jahren aber fand eine offene Diskussion über Ursachen oder Erkenntnisse zum Klima statt. Da konnte, etwa in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, noch offen vor Hysterie gewarnt werden, die jetzt ohne Zweifel über uns hereingebrochen ist. Heute werden „Klimaleugner“ – was für ein dummes Wort, als könne man Klima leugnen – als „Leugner“ indirekt in eine Reihe mit kriminellen gestellt, die den Holocaust bestreiten.

Medien geben dem Affen noch einmal richtig Zucker. T-Online will nur noch von „Klimakrise“ oder „Erderhitzung“ sprechen. Der relativ neutrale Begriff „Klimawandel“ soll „vermieden“ werden, hieß es diese Woche. Wird mit derartigem Framing etwa keine Panik angeheizt? Mindestens belegen solche Sprachregelungen, dass es um Politik und die Festschreibung von Glaubenssätzen geht. Nicht um Wissenschaft.

Relative Objektivität

Innerhalb der wissenschaftlichen „Gemeinschaft“ geht es allerdings auch nicht viel besser zu. Der emeritierte Max-Planck-Direktor Lennart Bengtsson war 2014 dem akademischen Beirat der Global Warming Policy Foundation (GWPF) beigetreten. Das ist ein Thinktank, in dem auch Wissenschaftler vertreten sind, die von der These des ausschließlich menschengemachten Klimawandels nicht überzeugt sind und der sich vor allem der Analyse von Klimapolitik und ihren Auswirkungen auf die Ökonomie und andere Felder des menschlichen Lebens widmet. Nur wenig später machte er den Schritt rückgängig. „Ich wurde unter so großen Druck gesetzt, den ich nicht mehr ertragen konnte“, sagte Bengtsson damals dem Spiegel. Ihn habe das an die Kommunistenverfolgung der Fünfziger Jahre in den USA erinnert.

Nun heißt es, 97 Prozent der Wissenschaftler seien sich über Ursachen und Auswirkungen der Klimaveränderungen einig. Warum also eine Minderheit unter Naturschutz stellen? Vielleicht, weil die Sache eben doch nicht so eindeutig ist? Der Wert „97 Prozent“ kam im Jahr 2014 auf, als über den Weltklimavertrag verhandelt wurde. Sie entstammt einer PR-Kampagne von Wissenschaftlern, die sich wiederum auf eine Studie von „Umweltaktivisten“ stützte. Die hatten untersucht, ob menschengemachter Klimawandel in wissenschaftlichen Studien als gegeben behandelt wurde. Ergebnis: Zwei Drittel bezogen dazu keine Position, ein Prozent widersprach der These. Die zwei Drittel ohne Position ließ man unter den Tisch fallen, und fertig war die 97-Prozent-Fama. Wenn aber so mit Daten umgegangen wird, wie sieht es dann mit den eigentlichen Studien aus? Kann man hier darauf vertrauen, dass Daten nicht für ein erwünschtes Ergebnis manipuliert wurden? Jährlich werden schließlich weltweit Hunderte gefälschter Studien in den Naturwissenschaften enttarnt.

Zweifel gilt heute fast schon als Verbrechen. Zweifler sieht der Gläubige als Bedrohung seiner fest mit sich selbst verknüpften Überzeugung. Es ist eine Überzeugung, die vielfach identitätsbildend wirkt. Wer will schon seine Identität bezweifelt wissen? Und wer wird schon – in der festen Überzeugung, dass der Untergang bevorsteht und nur ein ganz bestimmtes Verhalten aller dies verhindern kann – Zweifel an diesem einen Heilsweg zulassen?

Die Reaktion auf den Zweifel und den Zweifler sind daher oft Angstbisse, auf jeden Fall aber der Versuch, jeden noch so vorsichtigen Zweifel anathema zu stellen. Das untergräbt die Debatte, die schrankenlose Debatte, wie sie für freiheitliche Ordnungen konstituierend sind. Gibt es sie nicht mehr, regiert eine Ideologie, die keinen Zweifel duldet. Dann ist diese Ordnung nicht mehr freiheitlich.

Braucht der Mensch die Apokalypse?

Ist apokalyptisches Denken aber womöglich eine anthropologische Konstante? Kann der Mensch vielleicht nicht anders? Fühlt er sich gar im Gefühl existenzieller Bedrohung wohl? Mag er deswegen vermeintliche Gewissheiten nicht bezweifeln?

Das Christentum kennt das. Dort haben Hunderte Sekten ihre Ideologien auf apokalyptische Vorstellungen aufgebaut. Auch im Islam sind apokalyptische Erwartungen verbreitet. Es gibt die vier apokalyptischen Suren, Beschreibungen von Naturkatastrophen am „Ende der Tage“. Da beben Berge, und die Sonne verdunkelt sich, bevor die Seelen der Menschen von Gott zur Rechenschaft gezogen werden.

Von sehr viel größerer Bedeutung ist jedoch seit dem späten 19. Jahrhundert säkularisiertes apokalyptisches Denken. Das entwickelt übrigens immer eine Kehrseite: Wenn die Massen ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen und Zweifler, auf welche Art und Weise auch immer, ausgeschaltet werden, dann kann man die Apokalypse verhindern. Wir kennen das aus dem kommunistischen Kosmos. Da wird die soziale Apokalypse herbeifantasiert und gleichzeitig die „Arbeiterklasse“ als Heilsträger entdeckt. Sie kann durch „Klassenkampf“ die soziale Apokalypse verhindern. Diese Heilserwartung zementieren die „Klassiker“ durch vermeintliche historische Gesetzmäßigkeiten – die sich allesamt als Hokuspokus erwiesen haben.

Wir kennen solche Mechanismen auch aus der Ideologie des Nationalsozialismus. Der beschwor eine europäische Apokalypse durch „rassische Vermischung“ und insbesondere die bloße Existenz der „jüdischen Frage“. Heilsträger für Nationalsozialisten war die herbeifantasierte „arische Rasse“. Dieser Heilsweg endete im Grauen der Shoa und begann mit der gesellschaftlichen und schließlich physischen Vernichtung der Zweifler.

Vermeintlich unumstößliche Gewissheiten, garniert mit Untergangsfantasien, kennen auch Wissenschaft und Medien. In der Frühen Neuzeit war es beispielsweise das geozentrische Weltbild. Seit dem 19. Jahrhundert reicht das von der Phrenologie, der Schädelkunde, über „Rassenkunde“ bis hin zu Voraussagen wie dieser: „Im Jahr 2100 werden sämtliche Rohstoffvorräte weltweit ausgegangen sein. Die Goldvorkommen werden bereits 1979 aus sein, Silber im Jahr 1983.“ Das steht in „Die Grenzen des Wachstums“ von Dennis Meadows aus dem Jahr 1972, einer Bibel der Weltuntergangspropheten.

Zweifelhafte mediale Gewissheiten

Am 22. Februar 2007 schrieb die „Bild“ auf der Titelseite „Geheimer Klimabericht: Wir haben nur noch 13 Jahre, um die Erde zu retten“. Am 16. November 1981 titelte der „Spiegel“: „Saurer Regen über Deutschland: Der Wald stirbt“. Im Artikel war die Rede von „großflächigem Tannen- und Fichtensterben“ das, „wie Fachleute befürchten, erstes Vorzeichen einer weltweiten ,Umweltkatastrophe‘ von unvorstellbarem Ausmaß“ sei. Auch diese apokalyptische Gewissheit blieb – wir wissen es – aus.

In den 70er Jahren war auch das Klima schon einmal Thema – damals aber unter umgekehrten Vorzeichen. Jede Menge Forscher sagten damals eine massive Abkühlung der Erde voraus – mit Szenarien wie Kriege um Lebensmittel. „Eine Milliarde Menschen würde verhungern“, sagte der US-Wissenschaftler Reid Bryson dem „Spiegel“. Titel des Artikels: „Katastrophe auf Raten“. Heute wird Ähnliches vorausgesagt – aber wegen Erwärmung.

In diesem Jahr, am 29. April, gab der Klimaforscher Johan Rockström, Vize-Chef am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, dem Berliner „Tagesspiegel“ ein Interview. Darin sagte er unter anderem, in jedem Steak steckten 70 Liter Erdöl. Erst nachdem Leser darauf hinwiesen, dass 70 Liter Öl knapp 30 Euro kosten, ein 350 Gramm-Steak aber nur etwa 15 Euro, die Händler damit also einen dicken Verlust machen würden, wurde der blühende Unsinn, zähneknirschend, korrigiert. Wie zuverlässig sind also wissenschaftliche Prognosen? Wie verlässlich mediale Tatarenmeldungen?

Einsam, doch unverzichtbar

In allen Fällen solcher vermeintlicher Gewissheiten, ob religiös oder säkular, gab es Zweifler. Sie waren immer in der Minderheit. Ein Zweifler zu sein, war und ist anstrengend, bisweilen gefährlich. Aber auch der Zweifler selbst gerät in Gefahr, den Zweifel zu einer Ideologie zu entwickeln. Er benötigt Korrektur. Durch sich selbst. Durch Vertraute.

Die Zweifler aller Zeiten bewahrten sich jedoch letztlich durch den Zweifel die Fähigkeit zur geistigen Unabhängigkeit. Das war für sie selbst, für ihr eigenes Wesen von Bedeutung. Sie bewahrten aber vor allem der Menschheit insgesamt den Funken der Vernunft. Sie waren die Wächter eines Weges, über dessen Portal die Worte „Sapere aude“ geschrieben stehen und das sich erst öffnet, wenn der denkende Mensch an vermeintlichen Gewissheiten vermeintlicher Mehrheiten zu zweifeln beginnt.

Transparenzhinweis: Der Text wurde um den Verweis auf eine Studie der Uni Greifswald wegen eines Irrtums gekürzt.