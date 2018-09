Oldenburg Die USA haben wieder zugeschlagen: Seit einigen Tagen gelten wegen des „Falls Skripal“ neue Sanktionen gegen Russland. Die Geschichte der Maßnahmen von USA und EU gegen Russland und der Reaktionen der russischen Regierung begann am 17. März 2014 aufgrund der Krise in der Ukraine. Am Anfang gingen die Russen mit dieser Situation noch ironisch um: An vielen Läden hingen Schilder, auf denen zum Beispiel stand: „Sanktionen! Kein Eintritt für US-Präsident Barack Obama und alle US-Senatoren!“ Westliche Politiker betonten oft, dass die Sanktionen nicht gegen die russische Bevölkerung gerichtet seien, sondern gegen die russische Politik im Allgemeinen. Trotzdem haben die Sanktionen das Leben fast jedes Russen schlechter gemacht.

Autor dieses Beitrags ist der Moskauer Journalistik-Student Ilja Jermakow. Der 22-Jährige ist bei dieser Zeitung als Praktikant tätig. Das Praktikum wird organisiert vom Deutsch-Russischen Forum. (Foto: Deutsch-Russisches Forum)

Da wäre zum Beispiel der Sturz des Rubel: Vor den Sanktionen kostete ein Dollar 35 Rubel (Euro: 47 Rubel). Heute hat sich der Preis fast verdoppelt auf 68 Rubel pro Dollar (Euro: 79 Rubel). Früher war der Preis der russischen Währung fest mit dem Ölpreis verbunden, ein Barrel kostete 3600 Rubel. Laut dieser Formel würde ein Dollar heute 47 Rubel kosten. Doch wegen der Sanktionen traf die Zentralbank der Russischen Föderation Maßnahmen, um den Rubel unabhängiger vom Öl zu machen. Jetzt ist es sehr schwer vorauszusagen, wie sich der Rubel-Kurs entwickeln wird.

Ich persönlich hatte deswegen viele Schwierigkeiten während meines Studiums in Deutschland. Mit diesem verrückten Wechselkurs konnte ich immer weniger mit meiner Rubel-EC-Karte kaufen. Außerdem hat das Visum, das jeder Russe für die Einreise in EU-Länder braucht, einen festen Preis in Euro – und der ist für mich in Rubeln jetzt fast doppelt so teurer. Deshalb ist die Mobilität der Russen deutlich begrenzt: Viele Menschen haben einfach kein Geld für eine Reise ins Ausland.

Selbst wenn man Geld hat, bedeutet das nicht mehr, dass man frei durch die Welt reisen kann. Eine Art Eiserner Vorhang existiert heute wieder zwischen Russland und den USA: Ich wollte nach meinem Bachelorabschluss eine Reise durch die Vereinigten Staaten machen. Kein Problem – nur müsste ich in Moskau etwa 300 Tage bis zum Interview in der Botschaft warten (sieben Tage in Berlin, zum Vergleich), informierte mich die offizielle Webseite des US-Außenministeriums. Also verreise ich (so wie viele Russen) nicht.

Wie wirken sich die Gegensanktionen in Russland aus? Eine der wichtigsten ist das Importverbot westlicher Lebensmitteln (Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse): Ist das ein effektiver Angriff auf westliche Lieferanten? Zumindest berichteten das Pro-Kreml-Medien.Parmesan könne ja auch in russischen Unternehmen produziert werden. Das kann schon sein – aber die Nachteile sind groß.

Zum Beispiel hat im März 2018 der russische Verbraucher-Verband „Roskontrol“ eine Untersuchung mit schockierendem Ergebnis durchgeführt: Etwa 60 Prozent des in Russland und Weißrussland produzierten Käses im Binnenmarkt sind eine Fälschung – am häufigsten wegen der Nutzung von pflanzlichem Fett statt Milchfett. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass 2015 hunderte Tonnen westlicher hoch qualitativer Lebensmittel, die unter das Embargo fielen, trotz Protesten der Bevölkerung vernichtet wurden.

Heute eskaliert die Situation weiter. An Gründen für Sanktionen – ob gerechtfertigt oder nicht – fehlt es nicht: Krim, Ostukraine, Syrien, jetzt auch der Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal. Das bedeutet, dass die russischen Bürger sich auf das Schlimmste vorbereiten müssen. Im April erklärte der Sprecher des russischen Parlaments, der Duma, Wjatscheslaw Wolodin, die unter Sanktionen stehenden Geschäftsleutemüssten unterstützt werden. Dabei wird vergessen, dass während des Konflikts zwischen dem Westen und Russland auch gewöhnliche Menschen leiden.