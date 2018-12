Oldenburg Unfehlbar verzeichnen die kulturpolitischen Seismografen der Berliner Republik heftige Ausschläge auf der nach oben offenen Empörungsskala, wenn es um „den“ Islam geht. Zu beobachten war das wieder vor wenigen Tagen, als über die Nachrichtenticker verkündet wurde, Toblerone („Der Gipfel des Genusses“) sei jetzt offiziell „halal“. Schokolade enthält normalerweise weder Fleisch noch Alkohol, deshalb mussten die Schweizer nicht einmal die Rezeptur ihrer Schokolade ändern. Man darf aber vermuten, dass der US-amerikanische Tobler-Mutterkonzern Mondelēz International um die Zertifizierung der süßen Dreiecke bei islamischen Geistlichen nachgesucht hat. Rechts der Mitte wähnte man deshalb auch hierzulande das Ende des Abendlandes nahe – wieder einmal.

Ähnlich erregt waren die Gemüter, als auf dem Flying Buffet am Rand der Islamkonferenz leckere Häppchen gereicht wurden, darunter, horribile dictu, Blutwurst, für gläubige Muslime natürlich strikt „haram“. Ihren absurden Höhepunkt erreichte die Debatte, als der Bremer CDU-Mann Mehmet Ünal seinem Parteifreund Ali Ertan Toprak ins Stammbuch twitterte, er sei eine „islamophobe Ratte“, weil der den hyperventilierenden Islamverbänden Verlogenheit vorgeworfen hatte. „Friss weiter Schwein!“, warf Ünal dem kurdischstämmigen Hamburger an den Kopf. Droht die Republik zwischen „halal“ und „haram“ zerrieben zu werden?

Das sicher nicht gleich. Doch warum Debatten, bei denen es buchstäblich um die Wurst geht, so viel Polarisierungspotential haben, versteht besser, wer bei Max Weber nachliest. Der Gründervater der Soziologie ging ein Forscherleben lang der Frage nach, was die Moderne ausmacht und wie sie zu dem werden konnte, was sie Anfang des 20. Jahrhunderts war. „Entzauberung“ diagnostizierte Weber als Signatur der Moderne, und er betrachtete die Verwandlung, die damit einherging, mit durchaus zwiespältigen Gefühlen. Wie ein Running Gag durchzieht die Bemerkung Webers Werk, „der Tag von Antiochien“ sei die „eigentliche ‚Konzeptionsstunde‘ des okzidentalen Bürgertums“ – und damit der Moderne – gewesen. Der Satz steht so in Webers „Religionssoziologie“.

Was verbirgt sich hinter der kryptischen Formulierung?

In der syrischen Metropole Antiochia, einer antiken Weltstadt, speisten die Apostel Petrus und Paulus in trauter Gemeinschaft mit unbeschnittenen Christen, als Jakobus, der Bruder Jesu, des Weges kam. Sofort sprangen Petrus und etliche seiner Begleiter auf, aus Respekt vor Jakobus, wie es heißt, der die Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen überhaupt nicht goutierte. Paulus war schockiert: Er empfand das Kuschen seines Apostelkollegen vor der vermeintlichen Autorität des Jesus-Bruders als Rückgrat- und Prinzipienlosigkeit, als Verrat an der „Wahrheit des Evangeliums“. So steht es im Galaterbrief (2:11–21).

Weber nun macht aus der tatsächlich eindrucksvollen Episode in leicht ironischer Überhöhung eine Schlüsselszene für das Verständnis der Moderne: Durch Paulus nämlich seien jene Reste von „Tabuschranken“ eingerissen worden, die noch immer die antiken Mittelmeergesellschaften durchzogen.

Seit dem „Tag von Antiochien“ konnte jeder sich mit jedem verbrüdern, für Weber die elementare Voraussetzung der Bürgergesellschaft, jenes Verbandes der im Prinzip Freien und Gleichen, der ab dem Spätmittelalter das Biotop war, in dem die Moderne heranreifen konnte.

Für Weber gilt also nicht nur: „Du bist, was du isst“, sondern mehr noch wie und mit wem du dein Mahl einnimmst. Kommensalität, die Fähigkeit, gemeinsam mit dem Anderen Speisen zu verzehren und damit Tabus zu brechen, ist für Weber eine entscheidende Existenzbedingung der Moderne.

Weber rührt damit nicht nur an die Versuche von Religionsgemeinschaften, über die rigide Überwachung von Speise- und Reinheitsvorschriften Exklusivität zu wahren, sondern allgemein an die Strategie von Identitätspolitikern, über kontingente Merkmale immer neue vermeintliche Kriterien von Zusammengehörigkeit zu konstruieren und so die Bürgergesellschaft zu atomisieren. Wollen wir das? Max Webers Antwort läge auf der Hand. Nicht nur Rache ist Blutwurst. Demokratie ist es auch.