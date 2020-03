Nwz-Gastbeitrag Zum Coronavirus: Angst ist ein schlechter Ratgeber

Oldenburg Das sich explosionsartig verbreitende Corona Virus hat, befeuert durch mit Horrormeldungen sich gegenseitig überbietende Medien, eine bisher einmalige weltweite Massenhysterie ausgelöst. Angst und Panik sind die Folge. Angst jedoch war schon immer der schlechteste Ratgeber.

Autor dieses Textes ist Jürgen R. Viertelhaus. Er ist Gründer der Oldenburger Vierol AG mit Geschäftspartnern in über 120 Ländern. In den vergangenen 50 Jahren hat er so mehr als 70 Länder auf allen Kontinenten bereist. (Foto: privat)

Wir leben nicht mehr im Mittelalter, in dem unbehandelbare Seuchen wie Pest, Typhus und Malaria Millionen von Menschen in Europa das Leben gekostet haben. Medizinwissenschaft und -technik haben heute einen so hohen Standard, dass Viren beziehungsweise Erkrankungen wirksam behandelt werden können – auch das jetzt neuartige Corona Virus. Es gibt keinen Anlass zur Panik, sondern nur zur erhöhter Vorsicht, Vorsorge, Hygiene und besonnenem Verhalten.

Vor allen Dingen haben wir aber ein weltweites Hygieneproblem. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die auf einem Viertel der nutzbaren Erdoberfläche lebende Weltbevölkerung verdoppelt. Von derzeit bereits über 7,5 Milliarden Menschen leben und arbeiten über zwei Milliarden unter unmenschlichen Bedingungen und hygienisch katastrophalen Zuständen. Es gibt Brutstätten für Viren und Bakterien aller Art. Die Bilder aus Kriegsgebieten, Flüchtlingslagern und von Naturkatastrophen dokumentieren davon nur einen kleinen Teil. Dann haben wir heute eine mobile Welt mit unbegrenzten Reisemöglichkeiten.

Gegen diese sich weiter vergrößernde Verbreitungsgefahr gibt es nur einen Schutz: Vorsicht, Vorsorge und eine intensive persönliche Hygiene. Ja: Der Ausbruch der Corona Virus Epidemie in China kam unerwartet. China hat sich in den vergangenen 25 Jahren aber in allen Bereichen – auch im Gesundheitswesen – zu einer der weltweit führenden Nation entwickelt. Die Erfolge in der Bekämpfung dieser Epidemie sind dort bereits sichtbar.

Durch die vielen internationalen Kontakte hat die Vierol AG schon bei Ausbruch der Corona Virus Epidemie in China Sofort-Maßnahmen getroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tochtergesellschaft in Shanghai arbeiten seitdem zum größten Teil im Home Office. Im Büro ist nur eine Notbesetzung, die sich alle zwei Tage ablöst und keinen Kontakt miteinander hat. Alle Reisen wurden eingestellt, und es werden keine Besucher mehr empfangen. Die Hygienemaßnahmen wurden erhöht. Chinesen sind damit aber vertraut. Das wird auch in der Tochtergesellschaft in Singapur so praktiziert.

Risiken minimieren

Bei der Vierol AG sind sowohl in der Unternehmenszentrale in Oldenburg als auch im Logistiklager in Rastede die Risiken und daher auch die Vorsorge- und Sicherheitsmaßnahmen wesentlich größer. Für alle Managerinnen und Manager besteht absolutes Reiseverbot. Alle Messen und Veranstaltungen wurden abgesagt. Intensive Hygiene-Maßnahmen sind auch für Besucher unmissverständlich angeordnet.

Der Abstand der Arbeitsplätze wurde vergrößert, Konferenzen auf das unbedingt Notwendigste und dann auch nur auf einen kleinen Kreis reduziert. Das Mittagessen im Bistro haben wir eingestellt. Im Logistiklager wird darauf geachtet, dass beim Schichtwechsel keine personellen Überschneidungen eintreten. Alle Mitarbeiter werden im Detail laufend über die Risiken bei körperlichen Kontakten informiert und zur erhöhten Vorsicht und zur verstärkten Hygiene auch in der Freizeit aufgefordert. Und: Arbeitsplätze für Heimarbeit werden vorbereitet.

Die über 44 000 Artikel, mit denen unsere Firma handelt, werden bei Lieferanten sowohl im In- und Ausland produziert. Abhängigkeiten bestehen da nicht. Lagerbestände sind auch ausreichend vorhanden. Dort bestehen keine Belastungen, die unsere weitere wirtschaftlich erfolgreiche Expansion einschränken könnte.

Schaden absehbar

Für die deutsche Volkswirtschaft insgesamt sieht die Sache so aus: Ohne eine kurzfristige Abwehr dieser Epidemie wird der Wirtschaft ein gewaltiger Schaden entstehen, denn alle Bürger heftig zu spüren bekommen. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne eine leistungsfähige Wirtschaft geht nichts. Das bezieht sich besonders auf die rund zwei Millionen mittelständischen Familienunternehmen, die über 60 Prozent aller Arbeitsplätze stellen.

Wenn dann auch noch für die Sicherheit und Versorgung wichtige Behörden geschlossen werden müssten, wäre das der GAU für unser Land. Das hoch entwickelte Gesundheitssystem ist in der Lage, diese Bedrohung einzudämmen. Die Verantwortung dafür trägt letztlich die Politik.