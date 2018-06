Oldenburg Da wurden also dem AfD-Chef Alexander Gauland beim Baden die Klamotten geklaut. Es gibt ein Foto, das den Mann in Badehose neben einem Polizisten zeigt. Foto und Geschichte wurden – völlig absehbar – zum Medienhit. Die Reaktionen auf die Geschichte waren so voraussehbar wie grässlich.

Das ach so moralische links-liberale Milieu, das gewöhnlich „Respekt“ für alles und jeden fordert, findet es unheimlich witzig und moralisch überlegen, einen 77-Jährigen öffentlich möglichst gründlich zu demütigen. Man sollte sich angesichts dessen einmal auf das Gedankenexperiment einlassen, was wohl passiert, wenn, „rechte Aktivisten“ zum Beispiel der SPD-Politikerin Manuela Schwesig die Kleider gestohlen hätten und das ganze als mediale Sau durchs elektronische Dorf treiben würden.

In Wirklichkeit handelt es sich hier nämlich um eine entwürdigende Kindergartenaktion, die mit politischer Auseinandersetzung nichts zu tun hat. Die Reaktionen zeugen zudem von gänzlich fehlendem Anstand und schlechter Erziehung. Anstand und Integrität sind übrigens unabhängig von Personen und politischen Haltungen. Grade im Umgang mit politischen Gegnern manifestieren sie sich deutlich – oder eben auch nicht.

Selbst etablierte Parteien sind nun auf die Lust an der Häme hereingefallen. Auf Twitter verbreitete die FDP-Bundestagsfraktion da eine schadenfrohe Nachricht. Einem Leser, der den Tweet mit „Boah, ist der schlecht“ kritisierte, rieten die Abgeordneten, doch „der AfD zu folgen. Solche Reaktionen sind auch eine politische Dummheit erster Güte: Zum ersten Mal wird Gauland nach seiner „Vogelschiss“-Äußerung auch von AfD Anhängern und in der eigenen Partei massiv kritisiert. Statt bei der politischen Auseinandersetzung zu bleiben, erzeugt abstoßende Häme nun wieder Solidarisierungseffekte. Die „dann-geh-doch-nach-drüben“-Attitüde der FDP-Fraktion tut ein Übriges, um die AfD-Reihen zu stärken . Die Menschen mögen nämlich letztlich keine schmierige, durchschaubare Schadenfreude.