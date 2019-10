Oldenburg Es scheint ein launiger Einfall der gesamtdeutschen Geschichte, dass der Jahrestag der Deutschen Einheit und die Eröffnung des Fernsehturms am Alexanderplatz zusammenfallen. Als das weithin sichtbare Wahrzeichen am Berliner Alexanderplatz am 3. Oktober 1969 durch Walter Ulbricht freigegeben wurde, propagierten die Medien der DDR den „Telespargel“, mit 368 Metern höchstes Bauwerk in Deutschland, als „Meisterstück für die Republik“ und „Symbol unserer Leistung“. Wie wir heute wissen, 50 Jahre nach der Eröffnung und 29 Jahre nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, liegt die Anerkennung einer Leistung im Auge des Betrachters.

