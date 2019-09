Oldenburg Die Deutschen tendieren gern dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten – auch wenn es um ihr Parlament, den Bundestag, geht. Noch immer diffamieren ihn manche als „Schwatzbude“, während andere dieses Parlament als göttlichen Hort unbegrenzter politischer Weisheit verklären. In Wirklichkeit ist es eine funktionierende, verdienstvolle Volksvertretung mit einigem Reformbedarf.

Der Bundestag und seine Mechanismen haben Westdeutschland zuverlässig durch den Wiederaufbau und den Kalten Krieg geführt. Wiederbewaffnung, Ostverträge, Nato-Nachrüstung: Hier wurde demokratische Öffentlichkeit geschaffen und Demokratie praktisch geübt. Dass es in Ostdeutschland nur ein Scheinparlament gab, ließ den westdeutschen Parlamentarismus umso heller leuchten. Er funktionierte hervorragend, und das auch noch mit diesen Deutschen, die vorher noch Hitler zugejubelt hatten.

Doch nach 70 Jahren ist Ermüdung nicht zu übersehen. Warum dieses Parlament über 700 Abgeordnete haben muss, versteht kein Mensch. Die USA hat vier Mal so viele Einwohner und nur 435 Kongressabgeordnete. Da liegt der Verdacht nahe, dass die politische Klasse sich in Berlin Pfründen sichert.

In der Asylkrise ließ sich der Bundestag von der Exekutive überrollen. Er verzichtete auf sein Vorrecht, das Grenzregime festzulegen. Das hat viele Deutsche verärgert. Und: Ihr Drängen nach erheblich mehr Mitsprache in Einzelfragen ist nicht zu überhören. Es muss daher also für die nächsten Jahre in Deutschland gelten: Bitte mehr Schweiz wagen!