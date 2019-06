Oldenburg Die Bremer Grünen haben so entschieden, wie es zu erwarten war: Sie wollen eine Koalition mit SPD und der Partei „Die Linke“ eingehen. Zwar gab es auch einen kurzzeitigen Flirt mit CDU und FDP, doch letztendlich hat man sich wohl nicht getraut, dieses Risiko einzugehen.

Denn ein Risiko wäre eine Koalition mit Christdemokraten und Liberalen auf jeden Fall gewesen. Programmatisch sind vor allem die Gräben zwischen Grünen und FDP tief. Hier immer einen gemeinsamen Nenner zu finden, wäre gelinde gesagt kompliziert geworden. Zudem tickt die grüne Basis in Bremen traditionell eher links. Ihr eine Koalition mit den Konservativen zu vermitteln, hätte auch misslingen können. Die Grünen-Basis ist bekanntlich kein Abnick-Verein.

Allerdings müssen die Bremer Grünen auch in einer Koalition mit SPD und Linken auf der Hut sein. Es darf kein „Weiter so“ geben. Viele Bremer haben vor der Wahl vor allem die Sozialdemokraten für den schlechten Zustand des Stadtstaates verantwortlich gemacht. Bessert sich die Lage unter anderem in den Bereichen Bildung, Arbeitslosigkeit und Kinderarmut nicht massiv, drohen die Grünen in den SPD-Abwärtsstrudel mit hineingezogen zu werden.