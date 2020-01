Oldenburg Die Sorge bei europäischen Fischern vor dem Brexit ist groß. Erinnerungen an düstere Zeiten, in denen Konflikte auf See an der Tagesordnung waren, werden wach. Erst im vergangenen Sommer hatte es wieder gefährliche Auseinandersetzungen zwischen französischen und britischen Fischern im Ärmelkanal gegeben – die Angriffe reichten schon mal von gekappten Netzen über Abdrängen bis zum Rammen.

Nicht nur deswegen ist es höchste Zeit, dass die Vernunft siegt, auch wenn der britische Premierminister Boris Johnson gern andere Töne anschlägt – und damit weiter Öl ins Feuer gießt. Er werde „die Kontrolle über unsere Fischereigewässer zurückholen“, sagte Johnson kürzlich.

Doch ist er gut beraten, diesen Worten keine Taten folgen zu lassen. Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Britische Fischer sind auf den europäischen Absatzmarkt angewiesen. Mehr als 70 Prozent des Fangs wird in die EU exportiert. Aus wirtschaftlicher Sicht kann die Lösung also nur lauten, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle gut leben können.