Oldenburg Hollywood ist wie eine Fahrt in der Kloake in einem Boot mit gläsernen Boden. Diese Aussage mag dem Zeitgeist entsprechen, der US-Theaterschriftsteller Wilson Milzner hat sie allerdings schon vor über 100 Jahren getroffen. Nach der 91. Oscar-Gala stellt sich der Eindruck ein, dass die Filmschaffenden in ein gläsernes U-Boot umgestiegen sind.

Die milliardenschwere Filmindustrie in den USA fühlt sich zur Außerparlamentarischen Trump-Opposition berufen. In aufwühlenden Zeiten sind politische Filme so angesagt wie selten. Der afro-amerikanische Regisseur Spike Lee nutzte seiner Satire „BlacKkKlansman“ als brutale Botschaft an die Welt, um an die Versklavung seiner Vorfahren vor 400 Jahren zu erinnern. Das zum besten Film gekürte Rassismus-Drama „Green Book“ ist ein wunderbar komponierter und witziger Film, kratzt allerdings bei der Rassentrennung zwischen Nord- und Südstaaten nur an der Oberfläche.

Der deutsche Beitrag „Werk ohne Autor“ war zur falschen Zeit am falschen Ort. Hollywood wollte nach der „MeeToo“- Debatte 2018 diesmal unbedingt Ethnien-Schicksale gebührend würdigen. Das in Schwarz-Weiß gedrehte Flucht-Drama „Roma“ präsentiert dazu kunstvolle Bilder. Auf ein deutsch-deutsches Künstlerporträt hatte die Jury keine Lust.