Oldenburg Kaum gibt es bei den Verhandlungen um Hardware-Nachrüstungen für ältere Dieselfahrzeuge eine kleine Erfolgsmeldung, wird diese umgehend wieder zunichte gemacht. Gerade erst hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Vorschriften für Hardware-Nachrüstungen vorgelegt, da folgte fast umgehend die Ablehnung von Volkswagen – ausgerechnet der Konzern, der in den vergangenen Jahren vor allem wegen des Diesel-Skandals in die Schlagzeilen geraten ist und noch immer an den Folgen zu knabbern hat.

Gerade VW sollte also darum bemüht sein, das verspielte Vertrauen zurückzugewinnen. Aber so lange die Verkaufszahlen weiterhin stimmen, scheint es beim Wolfsburger Konzern – aber auch bei anderen Autobauern – offenbar nicht so eilig damit. Statt sich der Verantwortung zu stellen und Geschädigten eine Lösung abseits des Kaufs eines Neuwagens anzubieten, wird also wieder die Hinhaltetaktik gefahren – mit dem Ziel, mehr Neuwagen zu verkaufen, was trotz der Rabatte vor allem in die Karten der Autoindustrie spielt. Es entsteht der Eindruck, dass die Konzerne bewusst auf Zeit spielen, um möglichst um Hardware-Nachrüstungen und die Kostenübernahme herumzukommen.

Dass sie dabei noch von einigen Politikern unterstützt werden, ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden geschädigten Dieselfahrers. Hardware-Nachrüstungen wären ein guter Mittelweg, zumindest einen großen Teil älterer Fahrzeuge vor Fahrverboten und noch größerem Wertverlust zu bewahren. Da klingt es geradezu grotesk, dass VW ausgerechnet die Argumente des Mehrverbrauchs und Probleme bei der Zuverlässigkeit anführt. Denn die sogenannten SCR-Katalysatoren sind in neueren Fahrzeugen bereits längere Zeit ohne Auffälligkeiten im Einsatz. Also sollte es möglich sein, auch ältere Fahrzeuge damit auszustatten – genügend Platz vorausgesetzt. Es wird endlich Zeit für Taten, denn von Ausreden und Hinhalterei haben die Geschädigten genug.