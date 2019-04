Oldenburg Was mag die niedersächsische Landwirtschaftsministerin nur geritten haben, als sie weitere Dürrehilfen für die Landwirte in diesem Jahr kategorisch ausschloss? Barbara Otte-Kinast sagt schließlich selbst, dass viele Betriebe ein weiteres Krisenjahr vielleicht nicht überstehen würden. Will sie das tatsächlich in Kauf nehmen?

Natürlich haben Landwirte nicht das Recht auf eine kostenlose staatliche Rundumversorgung, wenn es wirtschaftlich mal nicht läuft. Allerdings ist der Beruf des Bauern keiner wie jeder andere. Fast nirgendwo ist man so abhängig von der Natur wie in dieser Branche. Deshalb hätte Frau Otte-Kinast erst mal abwarten sollen, wie sich der Sommer entwickelt.

Die Frage ist doch: Wollen wir in Niedersachsen weiterhin eine starke Agrarwirtschaft? Schon jetzt haben viele Betreibe mit staatlichen Auflagen zu kämpfen, deren Erfüllung nicht selten viel Geld kostet. Vor allem kleinere Höfe haben es schwer, finanziell zu überleben. Deshalb sollte Hannover genau diese im Blick haben. Die Großen mögen ein weiteres Dürrejahr überstehen, vielen kleineren droht das Aus.