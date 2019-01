Oldenburg Die Deutschen und das Elektroauto: Nein, das ist wahrlich keine Liebe auf den ersten Blick. Zwar ist die Zahl neu zugelassener E-Autos 2018 abermals gestiegen – in Niedersachsen von 1972 auf 2774 –, aber damit bewegt sich der Anteil weiter kaum oberhalb der Wahrnehmungsgrenze. Gerade einmal bei 0,9 Prozent liegt er in Niedersachsen.

Wirklich überraschend ist das nicht. Denn rational betrachtet gab es auch 2018 kaum gute Gründe, ein E-Auto zu kaufen. Elektroautos sind weiterhin deutlich teurer als Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben – und da helfen auch die 4000 Euro E-Auto-Prämie kaum als Kaufargument. Zudem bleibt die Reichweite unzureichend und die Ladein-frastruktur hierzulande weiterhin miserabel.

Immerhin: Es gibt ein paar Anhaltspunkte, dass dieses Jahr einen Wendepunkt markieren könnte. 2019 dürfte das erste Jahr sein, in dem auch etablierte Hersteller eine größere Zahl an E-Auto-Modellen auf den Markt bringen werden. Das Aussperren alter Diesel-Autos in immer mehr Städten dürfte bei manchem Autokäufer zu einem Umdenken führen. Und nicht zu unterschätzen ist auch, dass der Bund die Bedingungen für elektrisch betriebene Dienstwagen deutlich verbessert. Das wird alles auf kurze Sicht noch keine E-Auto-Revolution auslösen. Aber zumindest mittelfristig könnte es doch noch etwas werden mit den Deutschen und dem Elektroauto – quasi als Liebe auf den zweiten Blick.