Oldenburg Es gibt eine neue Studie zum Thema Fachkräftemangel, und die ist für den Nordwesten besonders interessant. Tenor: In Städten haben Arbeitgeber es einfacher, Fachkräfte zu gewinnen, als ihre Kollegen in den Orten in der Fläche. Das mag sich banal anhören. Aber es hat langfristig eben unangenehme Folgen. Der Bedarf der Bevölkerung mit Dienstleistungen (etwa: Handwerk) würde immer häufiger vor Ort nicht gedeckt werden können, und insgesamt würden die Ressourcen irgendwann nicht mehr für Wachstum und zukunftsträchtige Arbeitsplätze reichen. Theoretisch könnte sich das Problem des Fachkräftemangels auf dem Land also verstetigen.

