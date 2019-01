Oldenburg Diese Erkenntnis von Verkehrsforschern kommt nicht überraschend: Die Preise am Fernbusmarkt sind gestiegen – deutlicher als die Teuerungsrate in Deutschland insgesamt. Das dürfte mit der Entwicklung des jungen Marktes zusammenhängen.

Wir erinnern uns: 2013 war der zuvor blockierte Markt für Fernbusse in Deutschland endlich liberalisiert worden. Sofort brach ein Gründerfieber aus. In vielen Regionen Deutschlands fuhren Busfirmen an den Start, um sich ein Stück vom frischen Kuchen abzuschneiden. Millionen Deutsche, auch Senioren, Studenten und Menschen mit überschaubarem Budget, benutzten erstmals den Fern-Bus, um von A nach B zu gelangen. Und sie merkten: Es geht! Und das auch noch preisgünstiger als mit der Bahn. Die Mobilität der Bevölkerung bekam einen ungeheuren Schub.

Inzwischen ist insofern Ernüchterung eingetreten, als die allermeisten Anbieter auf der Strecke blieben: zu klein, zu regional, zu wenig effizient. Ein Unternehmen dominiert nach der Konsolidierung nun weite Teile des Angebotes. Klar, dass dieses Angebot auch preislich zunehmend gesteuert wird. Wo es schwache Konkurrenz gibt (z.B. weil man mit der Bahn umsteigen muss oder weil kein Zug fährt), wird es schon mal teurer.

Das ändert allerdings nichts an der Erfolgsstory der Marktöffnung. Der Fernbus ist fest etabliert. Und wer mitfährt, sollte natürlich vor der Reise seinen individuellen Preis- und Komfortvergleich anstellen.