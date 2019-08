Oldenburg Seit einem Jahr kämpft Greta Thunberg öffentlichkeitswirksam gegen den Klimawandel. Ein wichtiger und zweifelsohne auch richtiger Schritt. Dass die 16-jährige Klimaaktivistin dennoch immer mehr Gegenwind zu spüren bekommt, ist absolut nachvollziehbar. Es ist inzwischen einfach zu viel des Guten.

Greta Thunberg tut dies, Greta Thunberg tut das. Jede noch so kleine Handlung der Klimaaktivistin landet in den Schlagzeilen. Dass sie derzeit mit dem Segelschiff in die USA reist, ist mit Sicherheit berichtenswert, weil innovativ. Dass sie sich während des Segeltörns aber womöglich übergeben muss oder dass es auf dem Schiff keine Toilette gibt, ist doch nun wirklich belanglos.

Dazu kommt, dass es die 16-Jährige inzwischen übertreibt. Sicher ist es öffentlichkeitswirksamer, den Atlantik mit einem Segelschiff zu überqueren statt mit dem Flugzeug – denn das kann ja jeder. Bedenkt man aber, dass ihre zweiköpfige Crew nach der Ankunft in New York zurückfliegt und die neue Besatzung aus Europa eingeflogen wird, muss man den Sinn dieser Reise wirklich hinterfragen. Wenn Greta und ihr Vater einfach eine Flugreise auf sich genommen hätten, wären insgesamt genauso viele Flüge nötig gewesen.

Auch die von Greta Thunberg ins Leben gerufene „Fridays for future“-Bewegung wirft immer mehr Fragen auf. Zu Beginn gab es für die demonstrierenden Schüler und ihren Schulstreik viel Aufmerksamkeit. Inzwischen ist diese abgeflacht, weil der Neuigkeitswert fehlt. Wäre es nicht an der Zeit, endlich außerhalb der Schulzeit zu demonstrieren, um zu beweisen, dass einem das Thema wirklich am Herzen liegt?

Greta Thunberg hat in Sachen Klimaschutz den Stein ins Rollen gebracht und viele Menschen zum Umdenken bewegt. Nun wäre es für sie aber an der Zeit, sich zurückzunehmen und ihrem Anliegen Raum zu lassen. Zu groß ist die Gefahr, dass dieses wichtige Thema durch ihre permanente Präsenz einfach verpufft.