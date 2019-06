Oldenburg Beim Ausbau des deutschen Mobilfunknetzes auf den 5G-Standard dürfe kein Unternehmen diskriminiert werden. Das sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei seinem Besuch in China. Dabei ist eine „Unterscheidung“ – so die eigentliche Bedeutung des Wortes – in diesem Fall dringend notwendig.

Wenn in Deutschland das 5G-Netz aufgebaut wird, handelt es sich um mehr als schnelles Internet, damit man mobil besser Filmchen ansehen kann. Dieses Netz mit seiner Möglichkeit zur schnellen Übertragung großer Datenmengen ist die Grundlage für jede Menge Zukunftstechnologien – auch in sensiblen Feldern wie Energie, Verkehr und Sicherheit.

Stützt man sich dabei auf chinesische Technologie, kann man auch gleich den Netzzugriff für Peking freischalten. Niemand soll glauben, bei Huawei handle es sich um ein normales Unternehmen. In China steht die Wirtschaft, stehen einzelne Firmen immer im Dienst der nationalen, letztlich imperialistischen Sache. Diese Lage macht den Unterschied.