Oldenburg Im Nahen Osten wird es nie langweilig. Jetzt ist dort zu beobachten, wie sich Altbekanntes und fundamental Neues kreuzen. Die Anerkennung der Souveränität Israels über den Golan durch die USA ist das Neue. Die Angriffe der islamischen Hamas im Gazastreifen auf Israel das Altbekannte. Hier setzt sich die lange Tradition arabischer Auslöschungsfantasien gegen den jüdischen Staat fort.

Dass der Golan heute zu Israel gehört, ist ebenfalls Resultat dieser Fantasien. Zwei Angriffskriege hat Syrien verloren. Jedes Mal war der Golan Brennpunkt. Jedes Mal waren die Opfer für den Sieg auf israelischer Seite hoch. Ein drittes Mal will Jerusalem das nicht erleben, denn der Golan ist eine Schlüsselhöhe für Israels Sicherheit. Syrische Raketen könnten von dort aus weit ins Land hinein Tod und Verderben sähen.

Empörte Europäer wie der deutsche Außenminister „Ich-bin-wegen-Auschwitz-in-die-Politik-gegangen“ Heiko Maas (SPD), sollten sich fragen, ob sie das wollen. Und: An wen soll der Golan zurückgegeben werden? An den Schlächter Assad? Was wäre passiert, wenn der syrische Bürgerkrieg den Golan erfasst hätte? Der IS wäre begeistert gewesen!

Trump hat also lediglich eine strategische Realität anerkannt – und der Golan und seine Bewohner sind unter israelischer Hoheit allemal besser dran als unter syrischer. Jetzt ist es für Europa Zeit, wieder Realpolitik zu treiben.