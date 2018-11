Oldenburg Dass Richter und Staatsanwälte religiös neutral sein sollten, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nun soll das Ganze auch in Gesetze gegossen werden – und das Land Niedersachsen packt gleich noch die politische und weltanschauliche Neutralität mit drauf. Entsprechende Symbole dürfen nicht mehr im Gerichtssaal getragen werden. Richtig so! Vertreter des deutschen Rechts sollten nicht mit religiösen Symbolen wie Kreuzen und Kopftüchern – oder politischen wie Hammer & Sichel von der Urteilsfindung ablenken. Sie müssen allein dem Gesetz verpflichtet sein und nicht einer Religion oder Partei.

Ein wenig Geschmäckle hat die neue Gesetzesplanung trotzdem: Der Anlass waren muslimische Referendarinnen, die ihr Kopftuch auch im Gerichtssaal tragen wollten. Geht natürlich nicht – aber weil man ja gerecht sein will kommen Kreuz, Kippa & Co. auch noch dazu.

Aber: In Gerichtssälen dürfen Kreuze weiter hängenbleiben, da fehlt es dann doch an Konsequenz. Sie dürfen bleiben, weil sich unter anderem keiner großartig dran gestört hat. Aber welcher Angeklagte will als Querulant erst einmal Richter gegen sich aufbringen, weil er die „Raumdeko“ umgestalten will? Also beißt man sich lieber auf die Zunge und schweigt. Doch bei Betroffenen könnte mit dem Blick aufs Kreuz der Eindruck entstehen: Hier wird ein Urteil im Namen einer christlichen Justiz gefällt – und nicht im Namen des deutschen Rechtsstaats.

Als gläubiger Christ ist für mich das Kreuz ein heiliges Symbol. – und es ärgert mich, wenn es für politische Statements missbraucht werden soll, wie vor Kurzem in Bayern. Weder den Religionen noch dem Recht dient es, wenn ihre Symbole für Streit sorgen. Deshalb bitte: sauber trennen.