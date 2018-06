Oldenburg Auch wenn ich persönlich nichts mehr davon habe: Die Abschaffung der Kindergartengebühren in Niedersachsen ist ein gutes Signal für alle Familien – insbesondere für die Eltern aus dem Mittelstand. Denn wer sich an der unteren Einkommensgrenze bewegt, zahlt meist nur sehr geringe oder gar keine Beiträge, wer genug verdient, den kümmern die Kosten für den Kindergarten nicht sonderlich.

Und dass die Kindergartengebühren am Ende auch von denjenigen mitbezahlt werden, die kinderlos sind, ist nicht etwa ungerecht, sondern richtig so. Schließlich zahlen die Kinder später, wenn sie erwachsen und berufstätig sind, Sozialbeiträge und finanzieren die Renten – auch von denjenigen, die keine Kinder haben.

Alles in allem ein guter Vorstoß, der auch in anderen Bundesländern Schule machen sollte beziehungsweise schon die Regel ist, so wie in Rheinland-Pfalz und Berlin etwa. Jetzt ist es aber erstmal an der Landesregierung, das Gesetz so in die Tat umzusetzen, dass es reibungslos funktioniert – hier sind noch einige Hausaufgaben zu erledigen.