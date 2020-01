Oldenburg Für Langstreckenfahrer heißt es künftig wohl immer häufiger „Taschenrechner raus“. Denn gerade die bei Pendlern beliebten Diesel-Fahrzeuge könnten sich angesichts des angleichenden Preisniveaus zwischen Diesel-Kraftstoff und Super immer seltener lohnen – vorausgesetzt, es handelt sich nicht nur um einen vorübergehenden Preisanstieg.

Angesichts der aktuellen Debatten um Umweltschutz, die CO2-Steuer und der Diskussion über die Abschaffung von Steuervorteilen für Diesel-Kraftstoff steht zu befürchten, dass sich an dieser Preistendenz so schnell nichts ändern wird. Auch wenn sich das Preisniveau inzwischen wieder stabilisiert hat, so ist die Preis-Tendenz klar. Sie zeigt nach oben.

Vor allem für Dieselfahrer ist das ein Schlag ins Gesicht, denn sie haben sich ihre Fahrzeuge meist gerade wegen des geringeren Verbrauchs und der Kostenersparnis beim Tanken gekauft. Dafür zahlen sie eine höhere Kfz-Steuer. Wenn nur noch der Verbrauchsvorteil bleibt, macht es für viele keinen Sinn mehr, einen Selbstzünder zu fahren.

Damit Menschen auf alternative Antriebe wie Elektroautos umsteigen, müssen noch mehr finanzielle Anreize und die notwendige Infrastruktur geschaffen werden – Tesla macht es vor. Nur so werden sie zu einer Alternative zum Verbrennungsmotor. Zurzeit wird aber eher der Anreiz für Dieselfahrer geschaffen, sich einen Benziner zu kaufen – der dann aber aller Voraussicht nach nicht mit E10, sondern mit Super (E5) betankt wird. Denn warum sollte man für den gleichen Preis Biosprit tanken? Der eh schon ungeliebte Kraftstoff droht so vollends an Bedeutung zu verlieren.

Hinzu kommt, dass Benziner im Schnitt mehr verbrauchen und auch beim Feinstaub eine schlechtere Figur machen als vergleichbare Diesel. Der aktuelle Kurs ist nicht zielführend, denn die Umwelt dürfte es mehr danken, wenn Fahrzeuge „aufgefahren“ werden, statt sich alle paar Jahre ein neues Auto zu kaufen.