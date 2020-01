Oldenburg Parteien haben ihre kurzfristigen Konjunkturen – so wie politische Großthemen auch. Das zeigt sich in den Mitgliederzahlen. Die spiegeln aber ebenso den langfristigen Sinkflug, wenn sie dabei sind, überflüssig zu werden. Letzteres betrifft die so genannten Volksparteien.

Die Bindungskraft von SPD und CDU schwindet. Die SPD zerlegt sich selbst, die Flucht in eine steinzeitsozialistische Enteigungsideologie mit kommunistischer Schlagseite wird daran nichts ändern. Wer so etwas in Deutschland vertreten möchte, ist längst in der Linkspartei. Die verliert zwar auch – aber aus biologischen Gründen. Da scheiden die DDR-Altlasten aus, ohne dass ihre politischen Vorstellungen das ebenso tun würden.

Der CDU geht der Stamm ihrer konservativ und wirtschaftsliberal eingestellten Mitglieder von der Fahne. Das ist nur logisch und konsequent. Weder Konservative noch jene, denen an echter ökonomischer Freiheit gelegen ist, haben in der CDU noch eine Heimat. Die Partei hat das selbst so gewollt. Es ist der Preis der Sozialdemokratisierung in der Ära Merkel.

Die Grünen hingegen bieten genau das: politische Heimat für all jene, die glauben, eine Apokalypse verhindern zu müssen. Sie binden durch das Großthema „Klima“ und besitzen eine Führung, die am Charisma schrammt. Zudem ist diese Partei der unangefochtene Liebling der Medien. So gewinnt man Mitglieder und am Ende auch politische Macht.