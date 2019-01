Oldenburg Plastikmüll ist in Verruf geraten: Die Reste von Verpackungen und oder auch Ess-Utensilien stehen für verheerende Verschmutzungen im Wasser und an Land, weltweit. Klar, dass auch erste Unternehmen nun darauf reagieren. Wie zu hören ist, verbannen sie zunehmend Wegwerfprodukte aus Plastik aus ihren Kantinen. Gut so!

Es ist ja klar: Firmen agieren längst nicht (wie früher vielleicht mal genommen) nur im Mikrokosmos ihres eigenen Betriebes. Sie sind vielmehr der öffentlichen Aufmerksamkeit ausgesetzt. Und das heißt: Sie werden an ihrem Verhalten gemessen, bei jedem Thema.

Plastikmüll ist so nachhaltig problematisch, dass man aktiv werden muss. Wer will als Unternehmen schon am Pranger stehen, wenn eines Tages von Aktivisten der Müll seziert wird? Also: Weiter so bei der anlaufenden Müllvermeidung! Möglichst sogar der zunehmenden Gesetzgebung vorauseilend.

Noch wichtiger als das, was in den Betriebs-Kantinen vor sich geht, ist aber das, was bei den produzierenden Unternehmen hinten herauskommt: Sie müssen die Verpackungen ihrer Produkte überdenken, und zwar grundlegend. Und wir Verbraucher sollten mal häufiger dort einkaufen, wo es gar keine Verpackungen mehr gibt, außer dem eigenen Beutel.