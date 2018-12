Oldenburg Es ist ein Ritual, inzwischen bis zur Perfektion choreographiert: Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin stand am Donnerstag rund 1700 Journalisten aus dem In- und Ausland Rede und Antwort. Die stundenlange Pressekonferenz bietet ihm die Bühne, sich als eloquenter, souveräner Präsident zu präsentieren. Und Putin füllt diese Rolle perfekt aus.

Diese Konferenz steht symbolisch für die russische Autokratie. Anders als bei Trump, dem in seinen Pressekonferenzen oft der Wind ins Gesicht weht und der bei lästigen Fragen regelmäßig die Selbstbeherrschung verliert, sind die Journalisten bei Putin willfährige Stichwortgeber, die ihren Präsidenten nicht kompromittieren. Putin und seine Administration stellen hier die Spielregeln auf – und die, die kommen dürfen, halten sich daran.

Ein Präsident, der alles im Griff hat, der um keine Antwort verlegen ist, der an offiziellen Entscheidungsstrukturen vorbei auch mal kraft seines Amtes hilft und der ein offenes Ohr für die russische Provinz und die einfachen Leute hat – dieses Bild will Putin vermitteln. Das ist ihm im eigenen Land auch diesmal wieder gelungen. Dass der Westen seinen Auftritt in der Luft zerreißt, dürfte ihm dabei herzlich egal sein.