Oldenburg Für Auto-, Lkw- und Motorradfahrer sind sie nervtötend, und auch in den kommenden Jahren werden sie uns begleiten: Dauerstaus auf den Autobahnen in der Region. Allein auf der A 28 sollen zwei Abschnitte saniert werden, Pendler müssen mehr Zeit einplanen.

So nervig die Bauarbeiten sind, sie lassen sich leider nicht vermeiden. Denn die zunehmende Zahl an Fahrzeugen, vor allem auch der Schwerlastverkehr, sorgen dafür, dass die Fahrbahnen immer schneller kaputtgehen. Die Infrastruktur stammt meist aus den 70er Jahren und ist für diese Last nicht ausgelegt. Um eine Vollsperrung zu vermeiden, müssen die Abschnitte also saniert werden. Daran wird sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern, denn nach wie vor ist der öffentliche Personennahverkehr für viele Pendler keine Alternative zum Auto. Und wohin sollte der Schwerlastverkehr ausweichen?

Eine Besserung ist eigentlich nur möglich, wenn sich die Infrastruktur insgesamt hin zu Alternativen zum Auto bewegt und dadurch die Strecken entlastet werden. Auch ein weitgehender Ausbau auf Dreispurigkeit ist nicht das Allheilmittel. Er frisst nicht nur viel Fläche, sondern der Umbau würde – erneut verbunden mit Staus – auch viele Jahre dauern.