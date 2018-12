Oldenburg Die Ankündigung des Kultusministeriums lässt vermutlich viele Jungen und Mädchen jubeln. Den meisten Philologen und Lehrergewerkschaftern dagegen ist dieser Gedanke eher ein Graus. Sobald die Aspekte des Datenschutzes geklärt sind, soll es losgehen.

So schnell, so schlecht: Während Kultusminister Grant Hendrik Tonne mit seinem Plan bereits in Lichtgeschwindigkeit auf der Datenautobahn unterwegs ist, warten Schulen auf dem Land auf einen ausreichend stabilen Netzaufbau, starren Kinder auf einen monochromen Bildschirm und versuchen Lehrer, diese Herausforderung zu bewältigen.

Dass der Einsatz digitaler Hilfsmittel kommen muss, wird niemand bestreiten. Klar ist auch, dass zu gleichen Bildungschancen ein fairer Zugang zu denselben Geräten gehört. Ein eigenes Smartphone kann sinnvoll eingesetzt werden – vorausgesetzt, alle Modelle können dasselbe leisten. Welches Betriebssystem ist geeignet? Was ist mit Apps und Updates?

Andererseits stellt die Anschaffung eines hochwertigen Taschenrechners, meist subventioniert im Klassenverband erworben, für Eltern in der Regel eine heftige Ausgabe dar. Eine Weiterverwendung durch Geschwister oder der Verkauf ist dagegen oft unmöglich, da die Mathelehrer in der Regel selbst entscheiden dürfen, ob ein Gerät etwas taugt.

Minister Tonne hat hat vor Kurzem das Projekt „Bildung 2040“ ausgerufen. „Bildung 2019“ liegt Lehrern, Eltern und Schülern gerade mehr am Herzen.