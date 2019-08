Oldenburg Der US-amerikanische Elektroauto-Pionier Tesla mit einem Standort im Nordwesten? Diese Nachricht sorgte für Furore – und natürlich Spekulationen. Auch Emden soll sich Chancen auf eine Ansiedlung des Elektroautobauers ausrechnen können. Aber noch ist nichts entschieden und erst recht nichts unterschrieben.

Falls es so kommt, wäre das eine gute Nachricht. Denn Volkswagen und alle anderen Autobauer stecken zurzeit im Umbruch. Gerade das VW-Werk in Emden soll das künftige Elektroaushängeschild sein. Eine Ansiedlung von Tesla könnte enorme Zugkraft entwickeln und mehr Impulse für eine passende Infrastruktur geben, von der jeder profitiert. Daher steht nach aktuellen Aussagen der Konkurrenzgedanke erstmal im Hintergrund. Daimler und VW hoffen vielmehr auf ein Produktionscluster in Küstennähe, das idealerweise auf emissionsarmem Windstrom fußen sollte.

Wer einen Tesla fahren möchte, dem dürfte es ohnehin egal sein, ob dieser nun in Niedersachsen oder in den USA gebaut wird. Die Konkurrenz ist also auch jetzt schon da. Auch deutsche Autobauer siedeln sich da an, wo die passende Nachfrage vorhanden ist. Und: Noch ist Tesla von den Produktionsstückzahlen weit hinter dem zurück, was andere Autobauer im Jahr vom Band rollen lassen.

Das ist auch erstmal nebensächlich. Denn Tesla versteht sich als Pionier, nicht als Massenproduzent – und könnte der Elektromobilität auch hierzulande einen Schub verleihen. Nicht zuletzt bedeutet eine Ansiedlung auch die Schaffung weiterer Arbeitsplätze. Deutsche Autobauer müssen indes ihre Stärken ausspielen und begreifen, dass Individualisierung und Vernetzung im Elektroautosektor die künftigen Alleinstellungsmerkmale sind. Denn über den Motor allein, wie beim Verbrenner, geht das künftig nicht mehr.