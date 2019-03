Oldenburg Egal ob Elektroautos, Online-Bezahlsysteme oder Flüge ins All: So ziemlich allem, was Elon Musk anpackt, hängt etwas Innovatives, Branchenveränderndes an. Auch der neueste Plan des Tesla-Gründers, die Elektroautos seines Unternehmens künftig nicht mehr über Autohäuser, sondern nur noch online zu verkaufen, klingt zunächst einmal so, als ob er allen anderen in Sachen Zukunft mal wieder davonfährt.

Schaut man genauer hin, ist die Idee, Fahrzeuge nur noch via Internet zu vertreiben, allerdings eher aus der Not geboren. Letztlich geht es Musk vor allem darum, dass er Geld sparen muss, um Teslas Hoffnungsträger, den Mittelklassewagen Model 3, endlich so günstig zu verkaufen wie ursprünglich versprochen, nämlich für 35 000 Dollar. Was Tesla über Einkauf, Fertigung und Qualitätsmanagement nicht gelungen ist, soll nun als letzter Ausweg über den Vertrieb bzw. den teilweisen Wegfall von diesem gelingen.

Fraglich ist aber, ob die Masse potenzieller Kunden da mitspielt und bereit ist, ohne Probefahrt und intensive persönliche Beratung und Service vor Ort ein nicht gerade preisgünstiges Auto zu kaufen. Zumindest in Europa dürfte die Zahl derer, die im Minutentakt mal eben eine mittlere fünfstellige Summe via Mausklick oder Wischen auf dem Smartphone zahlen, derzeit noch überschaubar sein.