Oldenburg Schade, schade! Kaum scheint etwas Entspannung in den Handelskonflikt zwischen den USA und China zu kommen, gerät die EU ins Visier von US-Präsident Donald Trump: In seiner Administration wird eine weitere Liste von Gütern zusammengestellt, die man mit Strafzöllen belegen will. Oliven sind im Gespräch, Gouda oder auch Whiskey.

Hintergrund ist ein langjähriger Streit: Haben die Europäer ihr Vorzeigeprojekt Airbus bei der Entwicklung neuer Modelle unzulässigerweise subventioniert? Für manche Amerikaner, die über Jahrzehnte ohnehin nicht begeistert waren vom Aufstieg dieses neuen Konkurrenten am Weltmarkt, ist die Lage seit Langem klar. Allerdings unterschlagen sie gern, dass der US-Staat auch Boeing – den einzigen verbliebenen Konkurrenten für Airbus beim Bau von Großraumflugzeugen – indirekt stets gepäppelt hat, über renditestarke Rüstungsaufträge und Entwicklungsaufträge.

Und so darf man denn vermuten, dass der Streit, den Trump vom Zaun bricht, innenpolitische Motive hat: In den USA läuft schon der Präsidentenwahlkampf. Da vergleicht man schon mal Passagierjets mit Oliven und Gouda.