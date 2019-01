Oldenburg Kann sich Venezuela endlich aus seiner schweren politischen und wirtschaftlichen Krise befreien? An der Zeit wäre es: Chávez-Zögling Nicolás Maduro hat das eigentlich ölreiche Land innerhalb von nur einer Amtszeit als Präsident in den Abgrund gewirtschaftet und mit seiner manipulierten Wiederwahl im Mai 2018 auch den letzen Anschein von Demokratie ausgelöscht. Das Volk, das dem Sozialisten doch ach so sehr am Herz liegt, leidet, hungert, stirbt.

Ob eine Befreiung gelingt, liegt jetzt an dem wenig bekannten Parlamentspräsidenten Juan Guaidó, an dem bislang regierungstreuen Militär, an dem tief gespaltenen Volk. Und es liegt an der internationalen Gemeinschaft – zu der leider auch US-Präsident Donald Trump gehört. Mit seiner zu früh getakteten Anerkennung Guaidós und vor seiner taktlosen Drohung eines militärischen Eingriffs gegenüber Maduro erinnert er an vergleichbare desaströse Operationen in Kuba, Chile, Nicaragua, ... Damit spielt der „Gringo“ nur Maduro in die Hände, Guaidó wirkt wie eine Marionette.