Oldenburg Dieses sich von Tag zu Tag merkwürdiger gebende Deutschland muss sich bei den Waffenexporten endlich entscheiden, was es will. Wer sich in solchen Diskussionen nämlich gebärdet, wie es zurzeit der Fall ist, empfiehlt sich nicht als zuverlässiger Partner. Da Waffen zudem explizit politische Waren sind, stünde es der deutschen Politik gut an, nicht moralinsauer sondern interessengeleitet und realpolitisch zu entscheiden.

Auf der einen Seite träumt die Groko in Berlin von einer „europäischen Armee“ und von gesamteuropäischer Rüstungsindustrie, die das beste aller Partner kombinieren sollte. Nur: Ohne Exporte in Drittstaaten wird es letztere nicht geben. Zweitens werden potenzielle Partner sehr zurückhaltend sein, mit einem Land wie Deutschland zu kooperieren, dessen Politiker bei jeder Exportentscheidung einen Veitstanz aufführen. Die Franzosen haben ihren Unwillen schon deutlich artikuliert. Also was nun? Will die Bundesregierung europäische Kooperation, muss auch im Falle Saudi Arabien gelten: Verträge sind einzuhalten.

Politisch muss der Bund zudem Farbe bekennen. Die Saudis kämpfen für die international anerkannte Regierung gegen eine iranische Proxy-Miliz. Auf welcher Seite steht Berlin? Der Verdacht liegt nahe, es neigt eher den Mullahs in Teheran zu. Sollten die Saudis nicht in der Lage sein, die Huthis weiter zu bekämpfen, fällt der Jemen an den Iran. Will Berlin das? Es scheint so.

Was nun humanitäre Erwägungen betrifft: Je schneller die Iran-Huthi-Kombination geschlagen ist, desto eher kann geholfen werden. Es sind die Iraner, die heute mit dem Leid der Menschen zynische Propaganda treiben. Das sollte man nicht vergessen.