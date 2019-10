Oldenburg Der Halle-Attentäter scheint also ein irrer Einzeltäter mit tief eingewurzelter antisemitischer Überzeugung zu sein. Das spricht die deutsche Gesellschaft nicht frei. Es war letztlich nur eine Frage der Zeit, bis eine solche monströse Tat auch in diesem Land geschieht, denn es gibt eine antisemitische Großwetterlage in Deutschland. Judenfeindschaft zieht sich durch fast alle politischen Lager und alle sozialen Schichten. Gekrönt wird das durch Staatsversagen.

