Oldenburg Es sind 14 Tage Gnadenfrist für die Kanzlerin und den Innenminister. Seehofer hat den Ball im Asylstreit zurückgespielt und kann abwarten, wie es mit der „europäischen Lösung“ weiter geht. Er muss noch nicht handeln. Andererseits droht die Kanzlerin ihm mit ihrer Richtlinienkompetenz und will keine automatischen Abweisungen an der Grenze dulden, wenn es keine EU-Lösung gibt.

Diese Lage ist keine Lösung eines Problems, sondern nur eine taktische Episode, die vorerst noch keinen Sieger kennt.

Zum Ersten ist es lächerlich und regelrecht unverschämt, wenn die Kanzlerin sagt, man habe sich darauf geeinigt, Migranten mit Einreiseverbot die Einreise künftig zu verwehren. Zuvor hatten sie also freie Bahn? Auch Seehofer will davon angeblich nichts gewusst haben. Das ist eine gewissenlose Verhöhnung aller, die an den Rechtsstaat glauben.

Zum Zweiten sollte sich niemand darauf verlassen, dass alles gut wird, wenn andere EU-Staaten sich verpflichten sollten, diejenigen zu behalten, die bei ihnen Anträge gestellt haben. Die Mehrheit derjenigen, die nach Europa kommen, will nach Deutschland. Unser Land erzeugt durch hohe Sozialleistungen mit niedrigen Zugangshürden, inkonsequente Handhabung von Abschiebungen, lange Rechtswege, eine aktive Asyllobby und eine grundsätzlich einwanderungsfreundliche Parteienlandschaft einen gewaltigen Sog. So lange diese Pull-(Zug)-Faktoren existieren, wird keine wie auch immer geartete „europäische Lösung“ einen 25-jährigen Afghanen, Iraker oder Syrer in Griechenland, Italien oder Bulgarien halten.

Zum Dritten wird es in diesem Land keinen gesellschaftlichen Frieden geben, so lange jeder Strafzettel gnadenlos per Pfändung eingetrieben wird, straffällige Asylbewerber aber im Lande bleiben können.

Deswegen haben sich die Regierenden jetzt maximal etwas Zeit gekauft – mehr aber auch nicht. Diese Krise kann weder Merkel noch Seehofer aussitzen.