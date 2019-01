Oldenburg Wer glaubt, der Aufstand gegen das sozialistische Regime in Venezuela habe für uns keine Bedeutung, täuscht sich. Zum einen werden die internationalen Allianzen faschistoider Antidemokraten deutlich. Zum anderen zeigt sich, wes Geistes Kind durchaus einflussreiche politische Kräfte in Deutschland sind.

In dem südamerikanischen Land gehen Millionen gegen ein Regime auf die Straße, das Hunger, Massenauswanderung, Hyperinflation, Wahlfälschung, Gleichschaltung der Presse und Terror gegen die Opposition zum Normalzustand gemacht hat. Mit dieser Truppe solidarisieren sich nun Musterdemokraten wie Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan. Die Diktaturen in China, Kuba, Syrien und dem Iran unterstützen den Tyrannen Nicolás Maduro. All diese totalitären Herrscher und Regime haben eins gemeinsam: Die Freiheit des Einzelnen ist ihnen verhasst. Sie repräsentieren ideologisch getriebene, kollektivistische Herrschaft. Gleich und gleich gesellt sich da gern.

Mit diesen Leuten wälzt sich in Deutschland nun eine Partei im politischen Lotterbett, die sogar einen Ministerpräsidenten stellt: die Linkspartei. Bernd Riexinger, der Parteichef, verharmlost da im Deutschlandfunk die sozialistische Diktatur: Die Opposition in Venezuela sei ja gewalttätig, Maduro „gewählt“, und im übrigen habe das Regime ja „viel gemacht, um die soziale Kluft zu schließen“. Stimmt: Wie immer im Sozialismus sind nun alle gleich arm. Die Linksfraktion im Bundestag fordert die Bundesregierung auf, „den Putschversuch zu verurteilen“. Fraktionsvizechefin Heike Hänsel leitet Maduros Legitimität von der Anerkennung durch „120 Staaten“ ab und verbreitet Verschwörungstheorien, die USA hätten den „Staatsstreich orchestriert“. Die Abgeordnete Sevim Dagdelen treibt das Diktatoren-Geschmuse auf den vorläufigen Höhepunkt, indem sie schreibt: „Jeder aufrechte Demokrat muss diesen Putschversuch verurteilen.“

„Staatsstreich“, „Putschversuch“, demagogische Sozialromantik: Die Erben der Mauermörder-Partei SED diffamieren die Proteste in Venezuela also genauso, wie es ihre politischen Ahnen 1989 in der DDR taten. Übel, dass SPD und Grüne in Freunden totalitärer Diktaturen Partner sehen.